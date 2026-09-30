Da Ravenna a Hong Kong: Niccolò Russo insignito del Bai Si, l’onore più alto nel Kung Fu tradizionale

Un rito del tè, un maestro davanti al proprio allievo e un passaggio che, nella tradizione del Kung Fu cinese, ha un significato molto più profondo di un semplice riconoscimento. È così che Niccolò Russo, 38 anni, maestro ravennate di Kung Fu tradizionale, è stato accolto a Hong Kong nel lignaggio della scuola del maestro Ho Hin-Fai.

Russo, fondatore e insegnante della scuola di Pak Hok Pai – Kung Fu tradizionale della Gru Bianca Tibetana e Tai Chi Quan di Vicolo Tacchini 39/B, ha ricevuto il Bai Si, la tradizionale cerimonia attraverso la quale un maestro viene formalmente accolto come discepolo all’interno di un lignaggio.

Non è un diploma né un attestato di grado. È, piuttosto, un legame che nella cultura marziale cinese viene considerato particolarmente importante: chi entra nel lignaggio viene riconosciuto come custode dello stile e assume il compito di trasmetterne nel tempo tecniche, principi e valori.

La cerimonia comprende anche il tradizionale rito del tè offerto al proprio Sifu, il “padre-maestro”. Un gesto simbolico che sancisce l’ingresso nella famiglia marziale e un rapporto destinato a durare nel tempo, fondato su lealtà, rispetto e disciplina.

Per Russo questo momento arriva dopo oltre vent’anni di pratica. Ha iniziato a dedicarsi al Kung Fu a 15 anni e oggi insegna a Ravenna, dove ha fondato la propria scuola.

“Niccolò ha iniziato a 15 anni e da 23 anni porta avanti questo percorso con una serietà rara – dichiara il direttivo di OrientaMente ASD-APS – Concreto, preciso, costantemente aggiornato e affidabile, non ha mai venduto illusioni ma ha sempre praticato e insegnato i valori autentici di questa antica disciplina millenaria. Questo riconoscimento a Hong Kong, cuore mondiale del Kung Fu tradizionale, è la conferma del suo valore e porta grande lustro a Ravenna”.

Il Bai Si segna quindi una nuova tappa nel percorso del maestro ravennate e rafforza il legame tra la scuola che Russo porta avanti in città e la tradizione da cui proviene il suo stile.