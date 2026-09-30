Doppio successo per l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini con Casadei e Giovini

Un weekend con due risultati di rilievo nazionale per l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, protagonista sia nella vela con Stefano Casadei, vincitore della Regata Nazionale Contender di Antignano, sia nel windsurf con Alessandro Giovini, campione italiano Legend e terzo assoluto nel Campionato Italiano Slalom Foil 2026.

Ad Antignano, Casadei si è imposto nell’ultima tappa del Trofeo Carlini 2026, organizzata dal Circolo Velico Antignano. Sei le prove disputate: tre sabato con vento tra i 10 e i 14 nodi e altre tre domenica con condizioni più leggere, intorno ai 5 nodi.

Al termine di una regata molto equilibrata, il portacolori dell’Adriatico Wind Club ha conquistato il primo posto. Il risultato gli ha permesso di completare il Trofeo Carlini, articolato su sei appuntamenti e 35 prove complessive, con il terzo posto nella classifica assoluta e il primo tra gli Over 60. Davanti a lui nella graduatoria finale si sono piazzati Antonio Lambertini dell’AVAL Gravedona e Paolo Mascino della SEF Stamura di Ancona.

Nello stesso weekend, a Vieste, Alessandro Giovini ha conquistato il titolo italiano nella categoria Legend dello Slalom Foil, chiudendo contemporaneamente al terzo posto assoluto il Campionato Italiano 2026.

Il campionato si è sviluppato su quattro tappe, a Marina di Ragusa, Torbole, Talamone e Vieste. Giovini aveva iniziato la stagione vincendo la prova di Marina di Ragusa, per poi ottenere l’ottavo posto a Torbole e il settimo a Talamone. Nella tappa conclusiva di Vieste ha chiuso sesto e, applicato lo scarto previsto dal regolamento, ha conquistato il terzo gradino del podio nella classifica nazionale. Il titolo assoluto è andato a Matteo Righetti del Centro Surf Bracciano, davanti a Michele Laurenza del Centro Velico 3V.

I risultati di Casadei e Giovini si aggiungono a quelli ottenuti nel corso della stagione dal settore giovanile dell’Adriatico Wind Club. In entrambi i casi, oltre ai successi nelle rispettive categorie d’età, sono arrivati piazzamenti sul podio delle classifiche assolute.