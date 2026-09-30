Festa di Godo 2026, dal 2 al 5 ottobre torna la Festa della Madonna del Rosario

A Godo torna la tradizionale Festa della Madonna del Rosario, quattro giornate di appuntamenti tra musica, sport, spettacoli, iniziative per famiglie e gastronomia. Da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre la frazione sarà animata dalla festa, con uno degli appuntamenti più caratteristici in programma domenica pomeriggio: alle 15 si terrà infatti il Palio del Godo, organizzato dall’Associazione Teguriense.

Il programma prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 18 sul palco centrale con il dj set di DJ Enzo. In piazza saranno inoltre proposti giochi in strada e giochi di ruolo da tavolo.

Sabato 3 ottobre gli appuntamenti inizieranno alle 14 in via Faentina centro con Italento, spettacoli itineranti e teatro di strada. Alle 15.30, al Bike Park, spazio alle gare di MTB, alla corsa campestre e alla staffetta. Alle 16, sul palco centrale, è in programma il concerto della band Royale with Cheese.

Alle 20, nelle vie del paese, si terrà la processione per la festa della Madonna del Rosario, accompagnata dalla Banda cittadina di Russi. La serata musicale proseguirà alle 21 sul palco centrale con 70 mi da 80, band dedicata alla musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Il programma di domenica 4 ottobre si aprirà alle 9.30 in largo Savini con la partenza della passeggiata per le vie di Godo, aperta a tutti, e con l’esposizione di auto d’epoca e sportive. Alle 10 saranno protagoniste le società sportive locali con la presentazione di Baseball Godo, Associazione ciclistica ASD Godo, ASD AC Godo e Gym Academy ASD, con le attività di ginnastica artistica e acrobatica. Sempre alle 10, in via Faentina lato piazza, è previsto il Moto incontro con pranzo a base di costa alla spada.

Alle 14, in via Faentina centro, spazio al mercatino dei bambini e al truccabimbi con Lara. Alle 15 arriverà il momento del Palio del Godo, organizzato dall’Associazione Teguriense. Alle 16.30, sul palco centrale, è previsto lo spettacolo comico e d’animazione del Billo Circus. La giornata si concluderà alle 20.30 con Nil do Brasil, tra samba e musica latino-americana.

La festa proseguirà anche lunedì 5 ottobre: alle 20.30, sul palco centrale, è in programma l’esibizione della band I Mélardòt.