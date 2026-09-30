I Lions alla scoperta dei mosaici di Ravenna: intermeeting tra quattro Club

Una giornata dedicata alla storia di Ravenna e alla cultura del mosaico ha riunito numerosi soci Lions, con una significativa partecipazione di ospiti modenesi. L’iniziativa si è aperta al Circolo Ravennate e dei Forestieri, dove si sono incontrati per un intermeeting i Lions Club Modena Wiligelmo, Ravenna Host, Ravenna Bisanzio e Russi.