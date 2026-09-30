Il cesenate Federico Giannini è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna

È cesenate, ha 37 anni ed è alla guida di un’azienda di performance marketing fondata quando ne aveva meno di 30. Ora Federico Giannini assume un nuovo incarico: è stato eletto presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna per il quadriennio 2026-2030.

Giannini è CEO di GH, società che ha fondato nel 2018, e dallo scorso marzo è anche CEO di 247X, azienda acquisita dal Gruppo, che oggi sviluppa un fatturato di circa 3 milioni di euro e conta oltre 40 persone tra dipendenti e collaboratori.

Nel precedente biennio Giannini aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente dei Giovani Imprenditori. Con il nuovo mandato cambia anche la durata dell’incarico: la presidenza dei Giovani Imprenditori romagnoli passa infatti da biennale a quadriennale.

Il nuovo presidente ha indicato come vicepresidenti Mattia Angelini (Angelini), Paolo Colleluori (Nts Informatica), Mattia Muratori (Muratori Mattia), Luca Righi (Righi Group) e Yannick Tazzari (Service).

Sono tre i temi individuati dalla nuova squadra di presidenza per il prossimo mandato: intelligenza artificiale, energia e persone.

“Le nostre imprese stanno attraversando una nuova rivoluzione industriale, trainata dall’intelligenza artificiale. La velocità con cui questa tecnologia evolve rende fondamentale investire nella formazione: dobbiamo conoscere gli strumenti e sviluppare le competenze necessarie per governarli – afferma Giannini – La diffusione dell’AI, oltre alla situazione geo-politica, pone anche una questione energetica, che va affrontata insieme a quella tecnologica. Ma al centro di questa trasformazione restano le persone. In una società sempre più direzionata verso l’individualismo e l’alienazione della persona, saper guidare, costruire relazioni, attrarre e trattenere i talenti sarà sempre più decisivo”.

L’assemblea dei Giovani Imprenditori, riunita all’Embassy di Rimini, ha inoltre nominato consiglieri Giulio Modanesi (Publione), Matteo Platani (ZAL telecomunicazioni), Luca Giannotti (Family Office Italia SCF), Rubina Sofia Savini (Service), Antonio Coccioli (3C) e Nicole Bandini (Bandini Casamenti).