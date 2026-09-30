La Tomba di Dante diventa un set: Emma Benini a Ravenna per le riprese de “La ricetta della felicità 2”

Ciak, si gira! E questa volta, a catturare l’attenzione è un volto romagnolo molto conosciuto. È quello di Emma Benini, attrice cervese, avvistata a Ravenna nei pressi della Tomba di Dante mentre era impegnata sul set insieme alla troupe. La presenza delle telecamere non è passata inosservata e ha subito acceso la curiosità di residenti e passanti: quelle immagini arrivano infatti dal set della seconda stagione de La ricetta della felicità, la serie Rai che lo scorso anno aveva conquistato il pubblico con una storia di rinascita, riscatto e amicizia. Benini torna a interpretare Asia, il personaggio già vestito nella prima stagione.

La produzione è dunque tornata a scegliere la Romagna come sfondo della storia. E Ravenna, con il suo centro storico e i suoi monumenti, torna a entrare nelle immagini della serie, questa volta con uno dei luoghi più riconoscibili della città a fare da cornice alle riprese.

La prima stagione della fiction, diretta da Giacomo Campiotti, era andata in onda su Rai 1 a partire dal 25 settembre 2025. Prodotta da Rai Fiction e Stand by Me, la serie aveva come protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino e raccontava la storia di Marta, una donna costretta a ripartire dopo il crollo delle proprie certezze. Una storia costruita attorno a temi come la rinascita e il riscatto, ma anche alla capacità di ricominciare grazie ai legami con gli altri.

Il pubblico aveva seguito con interesse la fiction: l’ultima puntata della prima stagione, trasmessa il 16 ottobre 2025, aveva raggiunto 3 milioni e 48 mila spettatori, con il 19,4% di share.