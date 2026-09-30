Nasce a Ravenna “Roaring Cubs”: dodici ragazzi tra i 12 e i 18 anni nel nuovo Leo Club

Dodici ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni hanno dato vita a Ravenna al nuovo Leo Club Alpha “Roaring Cubs Ravenna – Vox et servitium”, realtà dedicata al servizio, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. Il Club è stato presentato ufficialmente sabato 26 settembre nella sede del Circolo dei Ravennati e dei Forestieri.

Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del Distretto Lions 108A Marco Droghini e il presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri Alessandro Tedde. Il nuovo Leo Club è nato con il patrocinio del Lions Club Ravenna Dante Alighieri, che ne è il club padrino, ed è stato ufficialmente omologato dall’Associazione Internazionale dei Lions Clubs il 22 giugno 2026.

“Roaring Cubs Ravenna” si affianca al Leo Club Ravenna e ai cinque Lions Club della città. È il primo Leo Club Alpha del Distretto Lions 108A, che comprende Romagna, Marche, Abruzzo e Molise e riunisce circa 3.400 soci Lions.

Il progetto è nato su proposta del past governatore Stefano Maggiani e si è sviluppato con il lavoro del Leo Advisor Franco Saporetti, che ha accompagnato i dodici soci fondatori nel percorso di costituzione. Un contributo è arrivato anche dalle famiglie, che hanno sostenuto il progetto educativo e di servizio.

Nel corso della cerimonia i dodici giovani hanno firmato la Charter, la carta costitutiva rilasciata dalla sede internazionale che sancisce la nascita del nuovo Club.

Alla presidenza per il primo anno sociale è stata eletta Jasmine, prossima studentessa del Liceo Classico di Ravenna. Insieme a lei fanno parte del gruppo dei fondatori Giada, Lara, Alessandro, Emma, Ginevra, Alice, Sofia, Francesco, Christian, un’altra Alice e Nora.

«A Giada, Lara, Alessandro, Emma, Ginevra, Alice, Sofia, Francesco, Christian, Alice, Jasmine e Nora rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni per questo importante traguardo con l’augurio che possano vivere con entusiasmo i valori del servizio, della leadership e dell’amicizia che da sempre contraddistinguono i Leo», è stato l’augurio condiviso dalle autorità civili e lionistiche presenti.