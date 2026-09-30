Palazzo San Giacomo a Russi diventa il set di “Mai Più”, il docu-film Mediaset sulla violenza sulle donne

Palazzo San Giacomo diventa set cinematografico per un progetto che porterà anche il nome di Russi sui canali Mediaset. Dal 1° al 13 ottobre lo storico edificio sarà infatti la location delle riprese di “MAI PIÙ – Donne oltre la violenza”, docu-film scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini e prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti.

Il lungometraggio arriverà sui canali Mediaset in occasione del 25 novembre 2026, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e sarà disponibile gratuitamente anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il progetto racconta quattro storie e testimonianze di coraggio, rappresentative di alcune delle principali forme in cui si manifesta la violenza contro le donne, dal femminicidio allo stalking fino alla violenza economica. Il filo conduttore è però quello della rinascita: le vicende narrate sono infatti accomunate da una conclusione positiva, con l’obiettivo di mettere al centro il coraggio, la resilienza e il riscatto.

MAI PIÙ – Donne oltre la violenza è stato presentato in anteprima all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, suscitando interesse e attesa. Nato inizialmente come una serie televisiva a episodi, il progetto è stato successivamente trasformato in un lungometraggio proprio per la rilevanza del tema e per una distribuzione più ampia, con la messa in onda televisiva prevista il 25 novembre e la successiva visione gratuita su Mediaset Infinity.

Palazzo San Giacomo protagonista delle riprese

A fare da cornice alle storie sarà dunque Palazzo San Giacomo, uno dei luoghi storici più conosciuti del territorio ravennate e della Bassa Romagna. La scelta della location non è soltanto legata al suo valore scenografico, ma anche all’atmosfera e alla storia degli spazi.

“Farà in modo che ogni take abbia un setting davvero memorabile – commenta il co-autore e interprete Marco Cortesi –. Questo gioiello architettonico, con i suoi spazi carichi di memoria e di silenzi evocativi, non fa da semplice sfondo al racconto, ma ne amplifica la risonanza emotiva. La straordinaria stratificazione di arte e storia della location crea una cornice visiva e narrativa potente: un luogo di immenso valore culturale che si apre alla narrazione civile, offrendo un abbraccio solenne e protettivo alle storie di rinascita e riscatto al centro della serie”.

La produzione si avvale della collaborazione del Comune di Russi, che sottolinea il valore della scelta di Palazzo San Giacomo per un progetto destinato a una platea nazionale. “Siamo onorati – commenta la Vice Sindaca e Assessora alla Cultura Grazia Bagnoli – che Palazzo San Giacomo sia stato scelto e possa essere “co-protagonista” all’interno di un progetto di respiro nazionale, su un tema così importante come il contrasto alla violenza sulle donne. Ci auguriamo che questa visibilità possa contribuire a dare prestigio a Russi e al proprio patrimonio culturale anche all’interno di ulteriori progetti eccellenti”.

Quattro storie per raccontare la possibilità di rinascere

Al centro di MAI PIÙ – Donne oltre la violenza ci sono storie segnate dalla violenza, ma raccontate attraverso una prospettiva che non si ferma al trauma. Il progetto vuole infatti mostrare anche ciò che può nascere dopo: l’impegno delle donne che hanno affrontato la violenza e quello delle loro famiglie, attraverso iniziative di sensibilizzazione, attività nelle scuole e la nascita di fondazioni e associazioni impegnate nel sostegno legale e psicologico.

Il messaggio del film è quindi affidato alle voci delle testimoni e ai loro percorsi di uscita dalla violenza, con l’idea di trasformare esperienze dolorose in occasioni di consapevolezza e responsabilità collettiva.