Perché ci piace un sapore e ne rifiutiamo un altro? A Palazzo Corradini si parla di gusto tra biologia e cultura

Perché alcuni sapori ci attraggono mentre altri ci risultano sgradevoli? Quanto contano la genetica e l’evoluzione e quanto, invece, le abitudini, la memoria e la cultura in quello che scegliamo di mettere nel piatto? Sono alcune delle domande al centro del seminario “Gusto tra biologia e cultura: un dialogo multidisciplinare”, in programma giovedì 1 ottobre alle 11 nell’aula Muccioli di Palazzo Corradini a Ravenna.

L’incontro, promosso dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, mette insieme prospettive diverse per indagare uno degli aspetti più quotidiani e, allo stesso tempo, più complessi del comportamento umano: le nostre scelte alimentari.

Il gusto non riguarda infatti soltanto ciò che piace o non piace. Nel corso dell’evoluzione, gusto, olfatto e chemestesi hanno contribuito a permettere agli esseri umani di distinguere le fonti nutritive da quelle potenzialmente tossiche. Ma le preferenze alimentari sono il risultato di un intreccio molto più ampio, nel quale entrano anche genetica, percezione sensoriale, memoria, emozioni e contesto sociale e culturale.

Il seminario proverà quindi a mettere in relazione genotipo, fenotipo e comportamenti sociali, attraverso il contributo di esperti provenienti dalla ricerca scientifica, dalla storia e dalla divulgazione.

Tra gli interventi ci sarà quello di Davide Risso, antropologo molecolare e direttore scientifico nel settore alimentare, che parlerà di come l’evoluzione abbia modellato il nostro palato. Antonio Puzzi, responsabile della comunicazione interna di Slow Food Italia, affronterà invece il tema “Mediterraneo, il gusto dell’altro”. A Massimo Montanari, professore emerito di Storia medievale dell’Università di Bologna, sarà affidata una riflessione sul gusto come prodotto storico-culturale, attraverso il caso dell’amaro.