Ravenna, dal 1° ottobre tornano le misure antismog: ecco quali auto non possono circolare

Con l’arrivo di ottobre tornano anche a Ravenna le limitazioni alla circolazione legate alla qualità dell’aria. Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 sono in vigore le misure previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria e recepite dal Comune con un’apposita ordinanza.

Le restrizioni riguardano in particolare il centro abitato di Ravenna e cambiano a seconda dei giorni ordinari, delle domeniche ecologiche e degli eventuali provvedimenti emergenziali legati ai livelli di PM10.

Le limitazioni dal lunedì al venerdì

Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, ogni settimana dal lunedì al venerdì, nel centro abitato di Ravenna, dalle 8.30 alle 18.30, sono in vigore le limitazioni alla circolazione.

In concreto, nei giorni feriali non possono circolare: le auto a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; le auto GPL/benzina e metano/benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; le auto diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; i ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Queste sono le limitazioni ordinarie e si applicano dal lunedì al venerdì per tutta la durata del provvedimento. Il divieto riguarda il centro abitato di Ravenna individuato nell’ordinanza, mentre le strade che ne delimitano il perimetro sono escluse. Il sabato e la domenica, invece, queste limitazioni ordinarie non si applicano. La domenica entrano in gioco le specifiche domeniche ecologiche.

Le domeniche ecologiche: tutte le date

Il provvedimento introduce un calendario di 19 domeniche ecologiche, nelle quali le limitazioni diventano più stringenti: oltre ai veicoli già interessati dai divieti ordinari, viene fermata anche la circolazione dei diesel Euro 5.

Il primo blocco comprende le domeniche dal 4 ottobre al 29 novembre 2026, con esclusione del 1° novembre. Le date sono quindi: 4, 11, 18 e 25 ottobre; 8, 15, 22 e 29 novembre.

Il secondo blocco comprende invece le domeniche dal 10 gennaio al 21 marzo 2027: 10, 17, 24 e 31 gennaio; 7, 14, 21 e 28 febbraio; 7, 14 e 21 marzo.

In tutte queste giornate il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 18.30 nel centro abitato di Ravenna. Il 1° novembre 2026 e il 28 marzo 2027, pur ricadendo nelle domeniche comprese negli intervalli indicati dall’ordinanza, sono espressamente esclusi.

Cosa succede in caso di emergenza smog

Ci sono poi le cosiddette misure emergenziali, che possono scattare in base ai bollettini Liberiamolaria sulla qualità dell’aria emessi da Arpae. In questo caso le limitazioni si applicano dalle 8 alle 19, a partire dal giorno successivo a quello in cui viene emesso il bollettino e fino al successivo giorno di controllo. Alle limitazioni ordinarie si aggiunge il divieto di circolazione per i diesel Euro 5.

L’ordinanza prevede inoltre ulteriori misure nel caso in cui venga raggiunto il numero massimo annuale di giorni di superamento del valore limite giornaliero del PM10: tra queste, per Ravenna, il divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore a 4 stelle quando nell’abitazione è presente un sistema alternativo di riscaldamento.

Riscaldamento: temperature più basse

Il provvedimento riguarda anche gli impianti di riscaldamento. Negli edifici residenziali, negli uffici, nei locali commerciali e negli altri edifici indicati dall’ordinanza, la temperatura non dovrà superare i 19 gradi, mentre per gli edifici industriali e artigianali il limite è fissato a 17 gradi, con le esclusioni previste dal provvedimento.

Il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento decorre dal 1° novembre 2026.

Fino al 31 marzo è vietato utilizzare, quando nell’immobile è presente un impianto alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con certificazione inferiore alle 4 stelle. È inoltre vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento, con alcune deroghe previste dall’ordinanza, tra cui i barbecue. Vietato anche l’abbruciamento dei residui vegetali, comprese stoppie e paglie, salvo le deroghe indicate nel provvedimento comunale.

Quali veicoli possono circolare sempre

Non sono interessati dalle limitazioni ordinarie i veicoli: a benzina Euro 3 o superiore; diesel Euro 6 o superiore; a metano-benzina e GPL-benzina Euro 3 o superiore; ciclomotori e motocicli Euro 3 o superiore; elettrici e ibridi.

I diesel Euro 5, invece, possono circolare nelle giornate ordinarie, ma sono soggetti allo stop durante le domeniche ecologiche e quando vengono attivate le misure emergenziali.

Possono inoltre circolare gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo, se omologati per quattro o più posti, oppure con almeno due persone se omologati per due o tre posti, oltre alle categorie di veicoli e alle situazioni espressamente escluse dall’ordinanza.

Le deroghe

Sono previste numerose deroghe, con condizioni e documentazione specifiche. Tra queste rientrano, ad esempio, i mezzi guidati da turnisti e operatori in servizio di reperibilità, i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di regolare contrassegno, i mezzi che trasportano prodotti deperibili, come i camion frigo, e i veicoli utilizzati dai donatori di sangue.

Sono previste deroghe anche per chi accompagna o va a prendere a scuola bambini e ragazzi dai nidi alle scuole medie inferiori, per chi ha un Isee inferiore a 19mila euro e per chi soggiorna in strutture alberghiere, limitatamente agli spostamenti necessari per arrivare o partire dalla struttura.

Altre esclusioni riguardano i mezzi utilizzati per manifestazioni regolarmente autorizzate e gli operatori economici che devono accedere o uscire dai posteggi di mercati e fiere autorizzate dal Comune.

Per chi aderisce al sistema Move-In sono previste specifiche condizioni di accesso alle deroghe: il sistema consente infatti di monitorare i chilometri percorsi dai veicoli soggetti alle limitazioni. Le deroghe, precisa il Comune, non valgono però per le misure emergenziali né per quelle previste nelle domeniche ecologiche.