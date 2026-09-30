Ravenna, un workshop di fumetto con Gianluca Costantini per raccontare le “Costruttrici d’Europa”

Raccontare l’Europa attraverso le matite, le tavole e le storie di donne che hanno contribuito a costruirla. È questa l’idea alla base di “Costruttrici d’Europa”, il workshop di fumetto guidato dal graphic journalist Gianluca Costantini, per il quale è aperta la call rivolta a giovani illustratori e fumettisti tra i 18 e i 35 anni.

C’è tempo fino a giovedì 8 ottobre alle 18 per candidarsi al laboratorio, promosso dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna nell’ambito del progetto EuRoPe LAB, in collaborazione con Lato oscuro della costa/Cisim.

Il workshop è rivolto a 20 giovani residenti o domiciliati a Ravenna o in Romagna, che abbiano già maturato un’esperienza nel disegno e nel fumetto. Per partecipare è necessario presentare un portfolio, insieme a una breve presentazione personale e all’indicazione del proprio profilo social. Nella selezione sarà considerata anche la volontà di costruire un gruppo il più possibile inclusivo e diversificato per genere e provenienza.

Dalle storie delle donne alle tavole a fumetti

L’idea del progetto è partire dalle biografie di donne che hanno avuto un ruolo nella costruzione dell’Europa, contribuendo alla sua storia politica, sociale e culturale, alla conquista dei diritti e alla definizione dei valori sui quali si fonda oggi l’Unione europea.

A ciascun partecipante verrà affidata una figura da conoscere e approfondire, trasformandone poi la storia in un racconto attraverso il linguaggio del fumetto. Un modo per avvicinare la storia europea a un pubblico giovane utilizzando uno strumento creativo e immediato.

Il lavoro artistico sarà affiancato dagli approfondimenti del Centro Europe Direct della Romagna, che accompagneranno i partecipanti nella conoscenza delle protagoniste e nel rapporto tra le loro vicende personali e la storia dell’integrazione europea, il funzionamento dell’Unione e i suoi valori.

Quattro pomeriggi al Laboratorio MAR

Gli incontri si svolgeranno al Laboratorio MAR di Ravenna il 23, 24 e 25 ottobre, dalle 14 alle 19, e il 4 novembre, dalle 15 alle 19.30. Per candidarsi occorre seguire le indicazioni pubblicate sul sito del Cisim. La scadenza è fissata alle 18 di giovedì 8 ottobre 2026.

“Siamo orgogliosi – commenta Barbara Monti, assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna – di proseguire un percorso che negli anni ci ha mostrato quanto i linguaggi creativi possano essere efficaci per avvicinare le persone alla storia e ai valori dell’Unione europea. Con Costruttrici d’Europa scegliamo il fumetto per raccontare l’Europa da una prospettiva diversa, riportando al centro le storie di donne che hanno contribuito alla sua costruzione e offrendo ai giovani uno spazio in cui approfondire, creare e confrontarsi”.