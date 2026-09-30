Ricostruzione post alluvione, quasi 100 milioni in più per completare le opere già programmate. Ora parte la Fase 2

Quasi 100 milioni di euro in più per completare gli interventi di messa in sicurezza già programmati dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. È questo il passaggio che chiude la prima fase della programmazione della ricostruzione pubblica in Emilia-Romagna, resa necessaria anche dall’aumento dei costi delle opere e dall’aggravarsi di alcuni danni.

Con il terzo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione, contenuto nell’Ordinanza 64 firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, alla Regione sono stati assegnati ulteriori 99,7 milioni di euro. Le risorse serviranno a completare interventi già approvati, ma che nel frattempo hanno registrato aumenti dei costi, aggravamenti dei danni o esigenze che non era stato possibile quantificare pienamente nelle prime fasi dell’emergenza.

È la chiusura della Fase 1. Ma contemporaneamente è già partita la Fase 2, che mette sul tavolo nuove risorse per finanziare altri interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti.

Fase 1: quasi 100 milioni in più per le opere già approvate

Le rimodulazioni approvate nel corso del 2026 hanno consentito di rafforzare il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza già inseriti nella programmazione.

In particolare, i 99,7 milioni aggiuntivi sono destinati a coprire gli incrementi dei costi e gli aggravamenti dei danni, permettendo così di portare a termine opere che erano già state individuate ma per le quali le risorse inizialmente previste non erano più sufficienti.

“E’ un risultato importantissimo, frutto della stretta collaborazione tra la Regione, i Comuni coinvolti e la struttura commissariale– sottolinea la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Queste ulteriori risorse messe a disposizione ci permetteranno di concludere interventi fondamentali di messa in sicurezza del territorio, molto attesi dalle comunità che vivono nei luoghi colpiti dalle ondate di maltempo degli anni scorsi. In questi mesi la Regione e gli amministratori locali hanno lavorato di squadra, insieme, per raggiungere il miglior risultato possibile. Ringrazio il commissario Curcio e tutta la Struttura commissariale anche per l’ascolto costante alle esigenze dei territori. Continueremo con questo metodo di condivisione anche nei prossimi mesi, avendo in testa come unico obiettivo quello di garantire la maggior sicurezza possibile all’Emilia-Romagna”.

Fase 2: circa 462 milioni per nuovi interventi

Ora l’attenzione si sposta sulla Fase 2 della ricostruzione pubblica, che punta ad ampliare la programmazione con nuovi interventi destinati a riparare e ripristinare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2023 e del 2024.

Per questa seconda fase il Governo ha messo a disposizione complessivamente circa 500 milioni di euro: 100 milioni erano stati stanziati con il decreto-legge 65 del 2025, mentre altri 400 milioni sono arrivati con la manovra finanziaria di fine dicembre 2025. Alla Regione Emilia-Romagna spettano circa 462 milioni di euro.

Gli enti locali interessati stanno quindi presentando le proprie richieste di finanziamento. Gli interventi saranno successivamente valutati sulla base di criteri tecnici e dell’istruttoria dei competenti settori regionali, con la definizione di un indice di priorità secondo gli indirizzi condivisi nella Cabina di coordinamento.

Le domande entro il 5 ottobre

La scadenza per la presentazione delle istanze della Fase 2 è fissata al 5 ottobre. Un punto è particolarmente importante: non tutti gli interventi legati alla sicurezza del territorio possono rientrare in questa fase.

Potranno essere proposti esclusivamente interventi riconducibili alle attività di riparazione e ripristino di un danno direttamente derivante dagli eventi del 2023 e del 2024, quando quel danno impedisce la funzionalità del bene o dell’infrastruttura pubblica.

Restano invece fuori dalla Fase 2 gli interventi che riguardano esclusivamente la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, quando non siano finalizzati alla riparazione di un danno provocato dagli eventi alluvionali. In questi casi, infatti, non è previsto il finanziamento attraverso le risorse della Fase 2, perché si tratta di interventi che non rientrano nel perimetro di competenza del commissario straordinario.

Le Faq per i Comuni

Per accompagnare questa fase di presentazione delle richieste, il presidente della Regione Michele de Pascale ha scritto ai sindaci dei territori interessati informandoli della pubblicazione, sull’applicativo Tempo Reale, delle risposte alle Faq relative al caricamento delle istanze di rimodulazione della Fase 2.