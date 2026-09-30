Sicurezza a Ravenna, bocciate 7 mozioni e 2 ordini del giorno: scontro sull’Esercito

Sicurezza, a Ravenna il Consiglio comunale si divide sull’impiego dell’Esercito e sulle strategie per contrastare il disagio e la criminalità. Nella seduta di ieri sono state esaminate complessivamente sette mozioni e due ordini del giorno dedicati al tema, tutti presentati e illustrati da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna città forese e lidi. Tutti i documenti sono stati respinti con la stessa votazione: 14 voti contrari di PD, M5S, PRI e Ama Ravenna e 8 favorevoli di Fratelli d’Italia, La Pigna città forese e lidi, Lista per Ravenna, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia e Viva Ravenna.

Il confronto in aula ha toccato diversi aspetti delle politiche per la sicurezza, dalla presenza delle forze dell’ordine sul territorio all’eventuale impiego dell’Esercito, passando per i presidi della Polizia locale, la videosorveglianza e le politiche di prevenzione del disagio sociale.

Tra gli interventi quello del capogruppo PD Luca Cortesi, del consigliere PD Guido Fabbri, di Francesco Stucci (PRI), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Igor Gallonetto (M5S) e del sindaco Alessandro Barattoni.

FdI: «Sì alla valutazione dell’Esercito, ma non è la soluzione»

Sul tema dell’eventuale impiego dell’Esercito a Ravenna, Fratelli d’Italia ha votato a favore della proposta che chiedeva di valutarne l’utilizzo sul territorio comunale. Il capogruppo Nicola Grandi precisa però che il voto favorevole non equivale a considerare l’Esercito la risposta ai problemi della sicurezza cittadina. “Pur non ritenendo che la presenza dell’Esercito possa rappresentare, da sola, la soluzione ai problemi di sicurezza della nostra città, per senso di responsabilità riteniamo corretto sostenere tutto ciò che può contribuire concretamente a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’impiego dell’Esercito, naturalmente, non è una decisione che spetta al Consiglio comunale, ma alle autorità e ai livelli istituzionali competenti. Saranno quindi queste ultime a valutare se, dove e con quali modalità tale strumento possa essere utilizzato. Il nostro voto favorevole nasce dunque da una considerazione molto semplice: se esiste uno strumento che può dare un contributo alla sicurezza del territorio, non saremo noi a dire di no a priori”.

FdI sottolinea però di ritenere necessario un intervento più ampio, con «un pacchetto sicurezza serio, concreto e responsabile», basato su interventi attuabili, risorse adeguate, competenze definite e obiettivi verificabili.

Grandi aggiunge inoltre una precisazione sul precedente confronto sull’Esercito: “Va inoltre ricordato, per chiarezza e rispetto della verità, che nelle Precedenti occasioni di approfondimento non è mai stata votata la presenza dell’Esercito a Ravenna: si trattava di una commissione di valutazione e verifica. È quindi importante non confondere i due passaggi”.

Il PD: «No all’Esercito, servono più forze dell’ordine»

Di segno opposto la posizione del gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha ribadito la propria contrarietà all’impiego dell’Esercito. “Non sottovalutiamo le preoccupazioni dei cittadini – ha detto il capogruppo PD Luca Cortesi – e proprio per questo riteniamo necessario concentrare risorse e personale sugli strumenti che possono incidere realmente sulla prevenzione e sul contrasto dei reati”.

Secondo Cortesi, la priorità dovrebbe essere il rafforzamento di Polizia e Carabinieri, con più personale sul territorio e mezzi adeguati. “Le forze dell’ordine hanno preparazione specifica, poteri di intervento e capacità investigativa. L’esercito svolge altre funzioni e non può sostituirli. Servono forze in grado di intervenire e di svolgere il lavoro investigativo necessario a individuare e perseguire chi commette reati. Fenomeni come lo spaccio o le baby gang si contrastano attraverso attività capaci di individuare i responsabili e disarticolare le organizzazioni criminali”.

Il dibattito ha riguardato anche la presenza della Polizia locale sul territorio. Il consigliere PD Guido Fabbri ha espresso perplessità sull’utilità di moltiplicare i presidi fissi, sostenendo invece l’importanza di mantenere una capacità di intervento dinamica. “Un presidio fisso non coincide automaticamente con un maggiore livello di sicurezza. Immobilizzare il personale in una molteplicità di postazioni può significare sottrarlo al controllo dinamico del territorio. È molto più utile avere unità mobili di pronto intervento dislocate in punti strategici: se c’è un’emergenza o una segnalazione, possono intervenire in tempi brevi”.

Per il PD un ruolo importante spetta anche alla videosorveglianza. Ravenna dispone già, secondo quanto riferito dal gruppo, di una rete di oltre 300 telecamere, destinata a essere ulteriormente ampliata e integrata nella rete comunale e nei sistemi a disposizione delle forze di polizia. “Su questa strada – ha proseguito Fabbri – è giusto continuare a investire. Le telecamere non sostituiscono le persone, ma possono rendere più efficace il loro lavoro. Sicurezza significa mettere insieme tecnologia, controllo del territorio, capacità di intervento e investigazione”.