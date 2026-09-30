Soundscreen Film Festival a Ravenna, il 30 settembre serata dedicata al Concorso Internazionale

La terza giornata del Soundscreen Film Festival porta al Cinema Mariani di Ravenna una serata interamente dedicata al Concorso Internazionale, con cortometraggi e lungometraggi provenienti da diversi Paesi. L’appuntamento è per mercoledì 30 settembre, nell’ambito dell’XI edizione della manifestazione dedicata al rapporto tra cinema e musica, in programma fino al 4 ottobre.

Si parte alle 18.30 con la seconda parte della selezione del Concorso Internazionale per Cortometraggi, che propone sei opere provenienti da Canada, Iran, Germania, Inghilterra, Thailandia e Brasile. In programma Qui se souviendra de nous di Pier-Luc Latulippe (Canada), F# di Ebrahim Kiani (Iran), 10.119 di Giuliana Barthel (Germania), Sound of Movement di Rory Rawson (Inghilterra), Paper Heart di Surapong Wetsuwanmanee (Thailandia) e Madeira Viva di Gabriel Villas-Bôas (Brasile).

La serata prosegue alle 20.30 con CELTIC UTOPIA, diretto da Dennis Harvey e Lars Lovén e proposto in anteprima italiana. Il film racconta la nuova generazione di giovani musicisti folk irlandesi che, a cent’anni dalla parziale indipendenza dell’Irlanda, riflette sull’impatto della storia coloniale del Paese.

Alle 22.10 sarà invece la volta di THE BANJO BOYS di Johan R. Nayar, in anteprima europea. Al centro del film l’incontro tra la Madalitso Band, duo malawiano che realizza strumenti utilizzando materiali di recupero, e il musicista britannico Neil Nayar, in un percorso che dalle strade africane porta fino ai palcoscenici internazionali.

L’XI edizione del Soundscreen Film Festival è in programma dal 28 settembre al 4 ottobre al Cinema Mariani di Ravenna, in via Ponte Marino. Tutti gli eventi e le proiezioni sono a ingresso gratuito.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema con il contributo del MiC – Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in partnership con Cinemaincentro, Bronson Produzioni, Emilia-Romagna Film Commission, Taxi Drivers, OpenDDB e Messina Opera Film Festival.