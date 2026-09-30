prosegue lo scontro|
Via Maggiore, il TAR respinge la sospensiva. Il Comitato: “Non riguardava gli abbattimenti ma la ripiantumazione di lecci”
Torna a far discutere la vicenda degli alberi di via Maggiore a Ravenna, dopo la decisione del TAR dell’Emilia-Romagna di respingere la nuova richiesta di sospensione presentata da Italia Nostra e dal gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” . Il provvedimento, adottato in attesa del giudizio di merito, ha considerato prevalente in questa fase la tutela della pubblica e privata incolumità, anche in relazione al rischio di caduta degli alberi o di loro parti.
I promotori del ricorso, però, contestano la lettura del pronunciamento e soprattutto sottolineano che la loro iniziativa riguarda la scelta del Comune sulla ripiantumazione di via Maggiore, non gli abbattimenti effettuati nei giorni scorsi.
Il ricorso è stato presentato contro la delibera di Giunta 656 del 2024, relativa alla ripiantumazione delle alberature abbattute lungo il viale. La richiesta dei cittadini, sostenuta anche dalle oltre 2.500 firme raccolte nell’estate del 2024, è che venga messa in discussione “la decisione di sostituire i pini domestici con gli alberi di gran moda adesso, ovvero i lecci, snaturando per sempre il bellissimo e maestoso aspetto del viale storico e cancellando il simbolo millenario di Ravenna dalla via principale d’accesso alla città”.
Nel loro intervento citano anche altri luoghi dove, a loro avviso, la scelta è stata diversa: “Altrove (Milano Marittima, Riccione, Roma, ecc.) nei viali storici che li ospitano si ripiantano nuovi pini, mentre a Ravenna, dopo secoli, sono diventati l’albero del male”.
È proprio questa la questione che i cittadini vogliono mantenere al centro del ricorso: non soltanto la sorte dei singoli alberi, ma il futuro dell’immagine storica di via Maggiore e la scelta delle specie con cui sostituire i pini.
Quanto alla decisione cautelare, il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva. Il giudizio sul merito del ricorso resta invece distinto e dovrà essere affrontato successivamente.