Via Maggiore, il TAR respinge la sospensiva. Il Comitato: “Non riguardava gli abbattimenti ma la ripiantumazione di lecci”

Torna a far discutere la vicenda degli alberi di via Maggiore a Ravenna, dopo la decisione del TAR dell’Emilia-Romagna di respingere la nuova richiesta di sospensione presentata da Italia Nostra e dal gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” . Il provvedimento, adottato in attesa del giudizio di merito, ha considerato prevalente in questa fase la tutela della pubblica e privata incolumità, anche in relazione al rischio di caduta degli alberi o di loro parti.