“Viaggio nell’invisibile”, a Cervia un incontro per conoscere la fibromialgia e il dolore cronico

La fibromialgia e il dolore cronico saranno al centro di una mattinata di confronto e approfondimento sabato 3 ottobre alla Biblioteca comunale Maria Goia di Cervia. Dalle 10 alle 12.30 è in programma “Fibromialgia – Viaggio nell’invisibile”, incontro pubblico a ingresso libero realizzato in collaborazione con il Comune di Cervia e AMRER, Associazione Malati Fibromialgici dell’Emilia-Romagna.

A condurre l’incontro sarà la giornalista Antonella De Minico. Interverranno i reumatologi dell’Ausl Romagna, Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, Simona Bosi e Pier Luigi Cataleta, la psicologa della Terapia Antalgica dell’Ausl Romagna Silvia Graziani e l’antropologa Chiara Moretti. Parteciperanno inoltre Luana Viaggi e Terry, rispettivamente autrice e protagonista del progetto fotografico che accompagnerà l’iniziativa, e Daniele Conti di AMRER OdV.

Il confronto affronterà diversi aspetti della fibromialgia: dalle conoscenze attuali sulla malattia al percorso diagnostico e di cura, dal rapporto con il dolore cronico alle conseguenze psicologiche e sociali, fino al ruolo del movimento e dell’attività fisica adattata.

«Con questa iniziativa vogliamo provare a rendere visibile ciò che spesso resta invisibile – spiega Daniele Conti, direttore di AMRER –. Parlare di fibromialgia significa parlare certamente di diagnosi e cura, ma anche di vita quotidiana, relazioni e difficoltà nell’essere compresi. Abbiamo quindi scelto di mettere intorno allo stesso tavolo professionisti sanitari, scienze sociali, fotografia e soprattutto l’esperienza delle persone, per costruire un racconto comprensibile anche a chi non conosce questa condizione».

Alle 12.30 sarà inaugurata, con una visita guidata, la mostra fotografica “Nessun Disturbo” di Luana Viaggi. Il progetto racconta l’esperienza di Terry e il tema del dolore invisibile attraverso immagini metaforiche realizzate principalmente nella pineta di Milano Marittima.

La mostra resterà visitabile alla Biblioteca Maria Goia fino al 31 ottobre, negli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, il venerdì dalle 9 alle 13.30 e il sabato dalle 9 alle 13. Una seconda visita guidata è prevista sabato 17 ottobre alle 11.

Al termine dell’iniziativa sarà offerto un buffet da Cucina Sorriso. La tavola rotonda potrà essere seguita anche in diretta sui canali Facebook e YouTube di AMRER.