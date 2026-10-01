Bassa Romagna: laboratori pedagogici per bambini dai 3 ai 10 anni
Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna propone una serie di laboratori pedagogici dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle persone che li accompagnano: genitori, ma anche nonni e zii. L’idea è sperimentare insieme utilizzando materiali naturali, di riuso e di riciclo, con un’occasione per creare, esplorare e “fare insieme”, condividendo un tempo di qualità.
I laboratori sono curati da Ernesto Sarracino, coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e si svolgono nelle scuole dell’infanzia del territorio, per un totale di cinque appuntamenti.
Si parte martedì 13 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 alla scuola dell’infanzia “Pueris Sacrum” di Massa Lombarda, in via Sant’Antonio 4, con “Costruiamo un tablet analogico”. Il secondo incontro è in programma martedì 15 dicembre dalle 18 alle 20 alla “Capucci” di Lugo, in via Gherardi 6. Si prosegue nel 2027: martedì 19 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30, alla scuola dell’infanzia “Capanne” di Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 3, e martedì 16 febbraio, con lo stesso orario, al Cantastorie di Cotignola, in piazza Giovanni Paolo II 2. L’ultimo laboratorio si terrà martedì 16 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, all’Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, in via Giuseppe Mazzini 31.
È possibile partecipare agli incontri singolarmente, senza dover frequentare l’intero ciclo. L’accesso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, e i posti disponibili sono al massimo 15.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna allo 0545 299397 o al 366 6156306, oppure scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.