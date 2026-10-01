Bassa Romagna: laboratori pedagogici per bambini dai 3 ai 10 anni

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna propone una serie di laboratori pedagogici dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle persone che li accompagnano: genitori, ma anche nonni e zii. L’idea è sperimentare insieme utilizzando materiali naturali, di riuso e di riciclo, con un’occasione per creare, esplorare e “fare insieme”, condividendo un tempo di qualità.