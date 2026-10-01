Caregiver, quale futuro in Emilia-Romagna? A Lugo esperti, associazioni e sindacato a confronto

Il ruolo dei caregiver familiari e le prospettive per il loro sostegno in Emilia-Romagna saranno al centro del convegno in programma sabato 3 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, al Salone Estense della Rocca di Lugo. L’iniziativa, dal titolo “Dare valore e dignità al lavoro di cura. Caregiver: quali prospettive in Emilia Romagna”, è promossa da Auser Provincia di Ravenna e dal circolo Auser di Lugo insieme a UDI Massa Lombarda e SPI CGIL Ravenna, con il supporto di CARER ETS.

Il caregiver familiare è la persona che, gratuitamente e al di fuori di un’attività professionale, si occupa dell’assistenza di un genitore, di un figlio o di un altro familiare con disabilità o non autosufficiente. Una figura che in Emilia-Romagna è stata riconosciuta e definita dalla legge regionale 2/2014.

Il convegno punta a sensibilizzare istituzioni, enti, associazioni e cittadini sull’importanza e sul valore del lavoro di cura, dando voce ai caregiver di ogni genere, età, estrazione sociale e nazionalità e portando al centro dell’attenzione i loro bisogni, diritti, dignità e benessere, insieme alla qualità dell’assistenza garantita alle persone di cui si prendono cura.

Durante la mattinata sarà illustrato anche l’attuale piano sociale e sanitario regionale a sostegno dei caregiver familiari, insieme alle prospettive future. Una parte del confronto sarà dedicata alle conseguenze sociali ed economiche dell’invecchiamento della popolazione e alla crescente necessità di predisporre servizi adeguati di aiuto e supporto alle famiglie.

I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti della sindaca di Lugo Elena Zannoni, della presidente di UDI Massa Lombarda Cesarina Asioli e della referente del circolo Auser di Lugo Carla Bergami.

Il primo intervento sarà affidato al demografo e statistico Gianluigi Bovini, che parlerà delle conseguenze sociali ed economiche delle trasformazioni della popolazione e delle famiglie in Emilia-Romagna. Interverranno poi Giuseppe Pompeo Angelone, responsabile SSI Psicologia della Salute e di Comunità dell’Ausl della Romagna per l’ambito di Ravenna, e Silvia Zoli, responsabile del Servizio anziani e disabili adulti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con un approfondimento dedicato a “Il peso della cura: comprendere e sostenere i caregiver”.

Dopo il coffee break, previsto dalle 10.45 alle 11.15, prenderà la parola Lalla Golfarelli, presidente di CARER ETS – Associazione Caregiver Familiari dell’Emilia-Romagna, con l’intervento “Caregiver: perno del welfare nella società che invecchia”.

Seguirà Sergio Baldini, responsabile dell’area servizi socio-sanitari dello SPI CGIL Ravenna, che affronterà il tema dal punto di vista del sindacato e del suo impegno a favore dei caregiver. Le conclusioni saranno affidate a Mirella Rossi, presidente di Auser Provincia di Ravenna.