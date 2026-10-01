Consiglio Comunale. Mar, variazione di bilancio da 195mila euro: risorse per il museo e la galleria dedicata a Paolo Roversi

Nuove risorse per 195mila euro entrano nel bilancio 2026-2028 del Museo d’arte della città di Ravenna. Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 22 settembre la quarta variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione del Mar.

La delibera, adottata in precedenza dal Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Museo d’arte della città, è stata approvata con 18 voti favorevoli e 9 astensioni. A favore hanno votato Pd, Progetto Ravenna, Partito repubblicano italiano, Alleanza verdi sinistra, Ama Ravenna e Movimento 5 stelle. Si sono invece astenuti Forza Italia, Lista per Ravenna, Fratelli d’Italia, Viva Ravenna e La Pigna – città, forese, lidi.

A illustrare la variazione in aula è stato l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia, che ha spiegato come lo scostamento sia legato a maggiori entrate per complessivi 195mila euro.

La quota più consistente, pari a 70mila euro, arriva da un contributo regionale previsto dalla legge regionale 21. Altri 25mila euro sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Del Monte.

Ci sono poi 30mila euro di integrazione del trasferimento comunale, destinati alla copertura dei maggiori servizi di sorveglianza resi necessari dall’apertura della nuova galleria fotografica permanente dedicata a Paolo Roversi.

Infine, la variazione comprende 70mila euro derivanti dall’applicazione dell’avanzo dell’anno precedente.