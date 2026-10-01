D14 Diramazione di Ravenna, annullata la chiusura tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini: confermati gli altri lavori notturni

Cambia il programma delle chiusure notturne sulla D14 Diramazione di Ravenna. È stata infatti annullata la chiusura del tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna, inizialmente prevista dalle 21 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 ottobre.

Di conseguenza, nella notte tra giovedì e venerdì resterà regolarmente accessibile anche l’area di servizio Sant’Eufemia ovest.