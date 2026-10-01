D14 Diramazione di Ravenna, annullata la chiusura tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini: confermati gli altri lavori notturni
Cambia il programma delle chiusure notturne sulla D14 Diramazione di Ravenna. È stata infatti annullata la chiusura del tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna, inizialmente prevista dalle 21 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 ottobre.
Di conseguenza, nella notte tra giovedì e venerdì resterà regolarmente accessibile anche l’area di servizio Sant’Eufemia ovest.
Resta invece confermata, nella stessa fascia oraria, la chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. Lo svincolo sarà chiuso dalle 21 di giovedì 1 alle 5 di venerdì 2 ottobre, nell’ambito dei lavori di pavimentazione.
Per chi deve entrare in autostrada viene indicato come alternativa l’accesso dagli svincoli di Bagnacavallo oppure della SS16 Adriatica.
Venerdì notte chiuso il tratto verso Ravenna
La seconda chiusura confermata riguarda la notte successiva. Dalle 22 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 ottobre sarà chiuso il tratto della D14 compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, in direzione Ravenna. In questo caso sarà chiusa anche l’area di servizio Sant’Eufemia ovest, che terminerà il servizio con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto.
Il percorso alternativo indicato prevede l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo e la prosecuzione lungo SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone e nuovamente SP253, fino al rientro sulla D14 allo svincolo di Fornace Zarattini.
I lavori fanno parte del programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale, con interventi di pavimentazione.
Per informazioni sulla viabilità è inoltre disponibile il call center 803.111, attivo 24 ore su 24.