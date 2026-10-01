Dal legalese alle parole della sanità, come parlare e scrivere in modo più chiaro: a Ravenna due giorni con DiParola Festival

Un dettaglio della locandina

DiParola Festival arriva per la prima volta a Ravenna venerdì 2 e sabato 3 ottobre con due giornate dedicate al linguaggio chiaro e alla comunicazione accessibile. La quarta edizione della manifestazione, dopo le prime tre che hanno raccolto complessivamente oltre 5.500 partecipanti, propone laboratori, incontri e approfondimenti che spaziano dall’università alle imprese, dalla pubblica amministrazione alla sanità, fino a tecnologia e diritti.

Il tema scelto per il 2026 è “Aprire le porte”: un invito a considerare la chiarezza come uno strumento capace di mettere in comunicazione competenze, discipline e persone, rendendo più accessibili anche contenuti complessi.

La prima giornata, venerdì 2 ottobre al MAR, sarà articolata in tre turni. Dalle 9.45 alle 11.30 Eufemia Cipriano, responsabile del CIAO – Informazioni per gli studenti de La Sapienza, presenterà “Regolamenti che parlano chiaro”, dedicato alla riscrittura del regolamento didattico dell’ateneo romano. Cristiano Carriero, fondatore de La Content e curatore Hoepli, condurrà “Scrivere (eticamente) per obiettivi”, su email, pitch e messaggi e sul ruolo dell’intenzione nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Fabiana Palù e Andrea Fiacchi, business coach e psicologo neuroscienziato, proporranno invece “Feedback chiari, relazioni trasparenti”.

Dalle 12 alle 13.30 Patrizia Menchiari, consulente e formatrice in marketing e comunicazione aziendale, terrà “Apri le porte alla fiducia: comunicazione chiara e distensiva con i clienti”. Manuela Addeo, LinkedIn strategist e digital copywriter, presenterà con “Dal Legalese al linguaggio chiaro” il caso dello Studio Legale Antonio Dell’Aversana e la riprogettazione dei contenuti del suo sito. Gaia Disarò, UX writer e copywriter per Fiscomed, condurrà “Tradurre il linguaggio assicurativo”, laboratorio dedicato a trasformare l’“assicuratese” in testi più semplici e comprensibili.

L’ultimo turno, dalle 15 alle 17, vedrà Angela Laurenza, presidente della scuola politica per giovani donne Prime Minister, affrontare con “Il linguaggio che esclude” i temi della disinformazione di genere e della violenza online nell’ambito del progetto europeo PERiSCOPE. Giulia Lombardi, ricercatrice in linguistica italiana all’Università di Genova, si concentrerà sulla realizzazione di moduli e questionari destinati a utenti non italofoni. Sofia Cerè, Francesca Priori, Giulia Oblach e Naomi Brenner, esperte di tecnologie assistive e comunicazione accessibile di AIAS Bologna ETS e capito Venezia, guideranno infine “Chi vive le porte chiuse”, laboratorio sui diritti e sulla Lingua Facile realizzato insieme a persone con disabilità intellettiva, coinvolte nel ruolo di esperte e non di semplici testimoni.

Sabato 3 ottobre il Festival si sposterà al Teatro Rasi, dove dalle 9.30 alle 17 gli incontri si divideranno tra il Palco principale e DiParola Salute.

Sul palco principale, dopo i saluti istituzionali, Floriana Sciumbata, ricercatrice in linguistica italiana all’Università di Trieste, aprirà con “Chi ha bisogno del plain language? Anche l’IA”, dedicato al nuovo “lettore artificiale” dei testi. Lorenzo Carpanè, docente alla Libera Università di Bolzano e membro del gruppo di lavoro ISO sul plain language, parlerà invece del contributo delle neuroscienze al linguaggio chiaro.

Daniela Iozzo e Maria Teresa Ventura, content designer senior di PagoPA, racconteranno con “Parole di Stato, parole per tutti” il percorso attraverso il quale l’app IO ha cercato di rivolgersi in maniera comprensibile a un intero Paese. Davide Rota, Content Leader Italia di IKEA, presenterà “Democratizzare la comprensione: il caso IKEA”.

Lorenzo Zorzi e Niccolò Parini, rispettivamente Impact & Innovation Manager e Senior Service & Change Designer di Design Rights, illustreranno due progetti di legal design sviluppati con amministrazioni pubbliche, tra cui un regolamento comunale e un vademecum sugli atti di nascita. Giovanna Vaccaro, esperta di migrazioni, affronterà invece il modo in cui il linguaggio utilizzato da media e politica può costruire stereotipi e discriminazioni.

Claudio Nobili, linguista dell’Università di Salerno, presenterà “Circo.scritto”, modello di riscrittura funzionale della scrittura amministrativa a scuola. A chiudere il palco principale sarà Laura Lecci, content designer a LENE, digital company di ENEL, con “Semplificare l’energia: dal linguaggio all’esperienza nel caso LENE”.

Una parte importante della seconda giornata sarà dedicata alla comunicazione in ambito sanitario. Dalle 10 alle 13.15, nella Sala Mandiaye N’Diaye del Teatro Rasi, “DiParola Salute” approfondirà medicina narrativa, accessibilità e chiarezza nel rapporto con i pazienti.

Durante la mattinata l’Associazione Linguaggi Chiari ETS presenterà l’Osservatorio 2026 dedicato alla sanità, che misura l’innovazione e l’impatto della comunicazione pubblica sulla cittadinanza analizzando l’utilizzo del plain language nei siti web sanitari, dall’architettura delle informazioni ai testi più lunghi fino alla microcopy.

Troverà spazio anche ComuniCARE, progetto di ricerca e intervento psicosociale nato per migliorare la comunicazione tra medici e pazienti oncologiche nei momenti più delicati del percorso di cura. Valentina Lombardo Di Monte Iato, avvocato e disability manager, con “Le parole del cancro” approfondirà come la scelta delle parole nella narrazione della malattia possa contribuire ad abbattere le discriminazioni e supportare medici, pazienti e caregiver.

Paola Pastorino, ricercatrice all’Università di Genova, proporrà “In parole semplici o parole povere? Dalle raccomandazioni dell’OMS alla realtà sanitaria”, interrogandosi sul rapporto tra semplicità, precisione e qualità dell’informazione. Elena Trentin, giornalista specializzata in medicina narrativa, con “Dire la malattia, dire la morte con parole ‘lente’” rifletterà invece sul linguaggio utilizzato per raccontare la malattia oncologica, il fine vita e la morte, partendo dal concetto di “slow violence”, o violenza lenta.

A concludere la mattinata sarà il linguista Luca Stoppioni con “L’approccio trauma-informed care per gestire la comunicazione nelle organizzazioni”, che propone di considerare il linguaggio come strumento di relazione e non soltanto di trasmissione delle informazioni.

DiParola Festival è organizzato dall’Associazione Linguaggi Chiari ETS, presieduta da Valentina Di Michele, e prodotto da Officina Microtesti. L’associazione promuove la ricerca e la cultura dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili e l’utilizzo della parola come strumento formativo, terapeutico, di partecipazione civile, inclusione e tutela dei diritti.

Programma completo e biglietti sono disponibili esclusivamente online sul sito del Festival. Un numero limitato di posti gratuiti per la conferenza del 3 ottobre è riservato ai residenti nel Comune di Ravenna; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@diparolafest.it.