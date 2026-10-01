Emergency torna in piazza a Ravenna con i “Cantucci di Pace” per sostenere madri e bambini nelle zone di guerra

Dal 2 al 4 ottobre i volontari di Emergency saranno in piazza del Popolo a Ravenna con i “Cantucci di Pace”, iniziativa di raccolta fondi destinata a sostenere la salute materno-infantile a Gaza, in Sudan e in Afghanistan. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata del Dono, coinvolgerà oltre 2.200 volontari in 20 regioni italiane.

Al centro della campagna c’è la condizione delle donne che affrontano una gravidanza nei contesti di guerra, dove la distruzione dei sistemi sanitari, gli sfollamenti, la malnutrizione, la carenza di acqua potabile e l’instabilità rendono più difficile accedere alle cure prenatali, all’assistenza durante il parto e ai controlli successivi.

In Afghanistan, nel Centro di maternità di Anabah gestito da Emergency, oltre l’80% delle gravidanze seguite è oggi considerato ad alto rischio. A Gaza vivono circa 50mila donne incinte in un sistema sanitario quasi completamente distrutto, mentre condizioni particolarmente difficili si registrano anche in Sudan.

Emergency opera nella Striscia di Gaza dall’agosto 2024. Nella clinica di Al-Qarara, nel 2025 sono state effettuate oltre 52mila consultazioni e nei soli mesi di gennaio e febbraio 2026 più di 10mila visite, con una media di 180 al giorno.

«Tante donne non se la sentono di diventare madri in mezzo a tanta devastazione e ci chiedono una contraccezione. Tante altre invece, incinte, spesso devono ritardare i controlli non riuscendo a raggiungere una struttura adeguata: quando arrivano da noi, e le guardiamo andar via felici perché tutto procede bene, ci rendiamo conto che la vita, pur in mezzo a tutto questo, continua, e noi con loro», racconta da Gaza Raffaela Baiocchi, ginecologa.

In Sudan, dove Emergency è presente dal 2007, l’organizzazione lavora a Khartoum, Port Sudan e nel Sud Darfur. Nel 2025 il Centro pediatrico di Port Sudan ha effettuato circa 20mila visite ambulatoriali. A Khartoum il Centro di Mayo, chiuso per ragioni di sicurezza nell’aprile 2023, ha riaperto nel dicembre 2025 all’interno di un campo profughi dove oltre la metà della popolazione ha meno di 14 anni. Da gennaio sono stati attivati anche un secondo ambulatorio, un servizio di salute sessuale e riproduttiva e un programma di nutrizione clinica per i bambini sotto i cinque anni.

In Afghanistan, dove Emergency lavora dal 1999, il Centro di maternità di Anabah è interamente gestito da personale femminile afghano. Nel 2025 vi sono nati 7.887 bambini e sono state seguite 16.026 gravidanze ad alto rischio, con una mortalità materna prossima allo zero nonostante la complessità dei casi.

«Le donne arrivano in ospedale spesso in condizioni gravi: la maggior parte di loro non ha mai ricevuto visite durante la gravidanza per l’impossibilità di spostarsi a causa della disponibilità economica o della situazione familiare. Vediamo spesso infatti anche casi di abusi domestici», racconta Keren Picucci, ginecologa del Centro di Anabah.

A finanziare queste attività contribuiranno i “Cantucci di Pace”, confezioni da 250 grammi prodotte dal Biscottificio Scapigliati di Figline Valdarno, azienda familiare che nel 2026 compie cento anni. Emergency ha scelto questo biscotto anche per il suo valore simbolico: nato come galletta destinata a nutrire i soldati romani e trasformato successivamente, sotto i Medici, in un dolce arricchito con mandorle e spezie, è diventato un alimento legato alla convivialità e ai momenti di festa.

Le confezioni saranno accompagnate dalla coccarda R1PUD1A, la spilla collegata alla campagna di Emergency contro la guerra e al richiamo all’articolo 11 della Costituzione.

A Ravenna i volontari saranno presenti in piazza del Popolo venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, sempre dalle 9.30 alle 18.30.