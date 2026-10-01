Faenza da scoprire, tornano le visite guidate della Pro Loco

Prende il via sabato 3 ottobre il calendario autunnale 2026 delle visite guidate organizzate dalla Pro Loco Faenza APS, con un programma che attraversa il centro storico e si spinge anche nel territorio circostante, tra arte, storia locale, dimore private, chiese e itinerari paesaggistici e naturalistici.

Tra gli appuntamenti proposti ci saranno gli approfondimenti dedicati alle storiche botteghe artigiane del centro e un omaggio al tenore Angelo Masini, nel centenario della sua scomparsa, con visite specifiche nei parchi di Villa Graziani Tini e Villa Masini.

Il programma permetterà inoltre di entrare in alcune dimore private cittadine per scoprirne i soffitti decorati e di visitare la casa-museo dell’artista Danilo Melandri. Il patrimonio storico e monumentale della città sarà al centro anche degli itinerari nelle chiese di San Savino e del Paradiso e della visita alla biblioteca del Liceo Torricelli.

Il calendario prevede inoltre una trasferta a Modigliana, in occasione della grande esposizione dedicata a Silvestro Lega, e la tradizionale gita sociale, che quest’anno avrà come destinazione le Marche.

Il ciclo si concluderà domenica 6 dicembre al Museo Diocesano, dove sarà presentato il restauro della tela di Barbara Longhi raffigurante la Madonna col Bambino e San Giovannino. L’intervento conservativo è stato finanziato interamente con i fondi raccolti dalla Pro Loco attraverso le proprie iniziative sul territorio.

Le visite saranno condotte da guide turistiche abilitate iscritte all’albo nazionale del Ministero del Turismo. Per ogni appuntamento i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Le iscrizioni apriranno il sabato della settimana precedente la data di ciascuna visita.