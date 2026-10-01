Faenza, nuovi arredi al parco Calamelli dopo l’atto vandalico: indagini sugli autori

Sono stati sostituiti il tavolo e le due panchine in legno distrutti nei giorni scorsi da un incendio doloso al parco Calamelli di Faenza, nell’area a fianco dello skate park frequentata quotidianamente da molti ragazzi.

Il personale del Servizio Giardini dell’Unione della Romagna Faentina ha rimosso i resti degli arredi danneggiati dalle fiamme e installato le nuove strutture, rendendo nuovamente fruibile in sicurezza quella parte del parco.

«Di fronte a un atto vandalico di questa gravità – sottolinea l’assessore Gianluca Baccarini – abbiamo voluto dare immediatamente un segnale per mostrare la presenza costante delle istituzioni nel rendere i nostri parchi luoghi vivi, sicuri e accessibili a tutti. Il parco Calamelli rappresenta una bella esperienza di realtà giovanili che utilizzano quotidianamente l’area; si tratta di uno spazio importante e riteniamo fondamentale difendere con forza queste esperienze di socialità e aggregazione positiva».