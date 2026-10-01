Faenza. Un nuovo incontro su Dino Campana per l’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli

È ben noto che uno dei massimi poeti del nostro Novecento, Dino Campana (Marradi, 1885, mani comio di Castelpulci, 1932) studiò a Faenza e dedicò alla nostra città alcune delle più belle pagine del poema Canti Orfici. Ma alcune scoperte, recentissime e clamorose, hanno arricchito ora le nostre conoscenze sul poeta e anche sui suoi rapporti con Faenza.

Sono raccolte in un libro, “Come lavora il genio” che sarà presentato da tre noti studiosi campaniani che hanno contribuito al libro e sono anch’essi ex allievi del liceo: Walter Scarpi e Leonardo Chiari presidente e vicepresidente del Centro Studi Campaniani, e Stefano Drei, vicepresidente dell’Associazione ex Allievi Torricelli.