Ferrero (FdI) porta il CoS15 in Regione: “Servono verifiche sul rischio idraulico a Lido di Dante”

Ferrero ha presentato un’interpellanza prendendo spunto dal Piano urbanistico attuativo del comparto, per il quale il Comune di Ravenna ha approvato una variante nel marzo scorso. Il CoS15 è un ambito previsto dalla pianificazione urbanistica di Lido di Dante e comprende aree destinate a funzioni residenziali e turistico-ricettive. Al centro delle osservazioni del consigliere c’è in particolare la sistemazione delle quote altimetriche dell’area. Secondo quanto riportato nell’interpellanza, il progetto prevede il rialzo del terreno fino a una quota di circa 2 metri sul livello del mare, con l’obiettivo di mitigare il rischio legato ad allagamenti e mareggiate.