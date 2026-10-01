Il mistero della cupola di Teodorico: visita guidata al Mausoleo di Ravenna
Come fu possibile, quasi 1.500 anni fa, trasportare e collocare sulla sommità del Mausoleo di Teodorico un enorme blocco di pietra dal peso stimato di circa 290 tonnellate? Il mistero della monumentale cupola sarà uno dei temi della visita guidata “Costruire per l’eternità – Il Mausoleo di Teodorico tra potere e memoria”, in programma domenica 4 ottobre alle 11 a Ravenna.
L’iniziativa, curata da Fondazione RavennAntica, rientra nelle “Celebrazioni Teodoriciane 526-2026. Ravenna nel segno di Teodorico”, promosse dal Comune in occasione dei 1500 anni dalla morte del sovrano ostrogoto.
Costruito intorno al 520 d.C. come luogo di sepoltura di Teodorico, il Mausoleo conserva come elemento più spettacolare la grande cupola monolitica, ricavata da un unico blocco di pietra. Le tecniche utilizzate per trasportarla e posizionarla sull’edificio continuano ancora oggi a suscitare interrogativi.
La visita ripercorrerà anche le trasformazioni attraversate dal monumento nel corso dei secoli: dalla funzione funeraria originaria alla conversione in oratorio durante il periodo bizantino, fino alle leggende popolari che hanno contribuito ad accrescerne il fascino.
L’appuntamento fa parte del programma di visite guidate proposto da RavennAntica al Mausoleo di Teodorico fino a settembre 2027, con incontri mensili e date speciali legate alle celebrazioni teodoriciane.
Informazioni:
Tariffa: 4 euro a partecipante per la visita guidata, ingresso al sito gratuito.
Tel. 0544 36136 (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 14.00; email: prenotazioni@ravennantica.org