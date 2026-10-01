Il mistero della cupola di Teodorico: visita guidata al Mausoleo di Ravenna

Come fu possibile, quasi 1.500 anni fa, trasportare e collocare sulla sommità del Mausoleo di Teodorico un enorme blocco di pietra dal peso stimato di circa 290 tonnellate? Il mistero della monumentale cupola sarà uno dei temi della visita guidata “Costruire per l’eternità – Il Mausoleo di Teodorico tra potere e memoria”, in programma domenica 4 ottobre alle 11 a Ravenna.