“InFestArci”, per tutto ottobre 16 appuntamenti nei circoli Arci della provincia di Ravenna

Per l’intero mese di ottobre sono in programma 16 iniziative in altrettanti circoli di otto Comuni della provincia, con un calendario che spazia tra incontri, concerti, film, dj set e mostre.

L’obiettivo della manifestazione è far conoscere e valorizzare la rete provinciale di Arci e la varietà delle attività portate avanti dalle associazioni affiliate, che operano nei campi dell’arte, della cultura, dell’intrattenimento, dei servizi, del volontariato, dell’ambiente, della divulgazione e della solidarietà. Una festa diffusa che vuole anche mettere in evidenza i valori che accomunano le diverse realtà associative e il loro radicamento sul territorio.