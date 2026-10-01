iniziative|
“InFestArci”, per tutto ottobre 16 appuntamenti nei circoli Arci della provincia di Ravenna
Prende il via domani, venerdì 2 ottobre, “InFestArci – Come lucciole nelle tenebre”, la festa provinciale promossa da Arci Comitato provinciale di Ravenna, che per la prima volta propone una formula diffusa e “in rete”, coinvolgendo i circoli di tutto il territorio ravennate.
Per l’intero mese di ottobre sono in programma 16 iniziative in altrettanti circoli di otto Comuni della provincia, con un calendario che spazia tra incontri, concerti, film, dj set e mostre.
L’obiettivo della manifestazione è far conoscere e valorizzare la rete provinciale di Arci e la varietà delle attività portate avanti dalle associazioni affiliate, che operano nei campi dell’arte, della cultura, dell’intrattenimento, dei servizi, del volontariato, dell’ambiente, della divulgazione e della solidarietà. Una festa diffusa che vuole anche mettere in evidenza i valori che accomunano le diverse realtà associative e il loro radicamento sul territorio.
I primi appuntamenti si svolgeranno già nel fine settimana. Si comincia domani, venerdì 2 ottobre, a Conselice, dove il circolo Sharazade ospiterà dalle 15 alle 19 la presentazione di “Borders”, progetto realizzato insieme alla città albanese di Durazzo. La giornata proseguirà con una cena conviviale.
Sempre al circolo Sharazade, sabato 3 ottobre dalle 9.30, è prevista una passeggiata esplorativa del territorio, seguita da un pranzo con prodotti locali.
Sabato la manifestazione farà tappa anche a Marina di Ravenna. Alle 15, al circolo IncontrArci, è in programma il concerto “Gaber e Jannacci i due corsari”, con Gianluigi Tartaull alla voce e chitarra, Luca Bombardi al pianoforte, Andrea Mercuriali alla batteria e Mimmo Russo al contrabbasso.
“InFestArci” rientra in “Itinere”, progetto di Arci Emilia-Romagna finanziato attraverso la legge regionale 21/2023.