La Rocca di Riolo si tinge di mistero: otto appuntamenti aspettando Halloween

La Rocca di Riolo dedica il mese di ottobre al mistero, alle leggende e alle atmosfere di Halloween, con un calendario di appuntamenti rivolti ad adulti, bambini e famiglie. Le torri, i passaggi e le sale dell’antico castello faranno da scenario a escape room, visite al buio, cacce ai fantasmi, giochi di ruolo, racconti di stregoneria, esperimenti spiritici e perfino una notte da trascorrere all’interno della Rocca.

Il primo appuntamento è sabato 3 ottobre dalle 19 con “Rocca Escape – Maledetta”, gioco escape per adulti ambientato nel Medioevo e sulle tracce di Caterina Sforza. I partecipanti saranno condotti nella torre e avranno un’ora per trovare la via d’uscita, affrontando enigmi, rebus, indovinelli, lucchetti e combinazioni segrete fino alla sala del pozzo.

Caterina Sforza sarà protagonista anche di “Contro li malefitzi de li demoni”, in programma domenica 4, 11 e 18 ottobre alle 17. La visita guidata presenta una Caterina superstiziosa e appassionata di alchimia, che accompagnerà il pubblico tra storia e leggenda, ricette, rimedi e rituali legati all’immaginario e ai saperi medievali.

Sabato 10 ottobre alle 20.30 toccherà invece alle famiglie con “Occhio al fantasma”. La serata inizierà con una visita guidata al buio, torce alla mano, alla ricerca delle misteriose presenze che secondo la leggenda abitano il castello. Seguirà una “Caccia al Tesoro Fantasmagorica”, con QR Code nascosti nelle sale ed enigmi da risolvere per conquistare il titolo di acchiappa-fantasmi della Rocca.

Il mistero diventerà un gioco di ruolo sabato 17 ottobre alle 21 con “Delitto al Castello”, organizzato in collaborazione con Torrino Wine Bar. Ogni partecipante interpreterà un personaggio con una propria identità, segreti e obiettivi all’interno di una vicenda ambientata nel Medioevo. Tra aperitivo, cena e colpi di scena, sarà necessario raccogliere indizi e interagire con gli altri protagonisti per scoprire chi si nasconde dietro il delitto.

Venerdì 23 ottobre alle 21.30 arriverà “Halloween Spiritic Experience”, spettacolo immersivo condotto dal mentalista Valerio Malaspina e dedicato alla storia dello spiritismo tra Ottocento e Novecento. Il viaggio in due atti partirà dalle sale dell’Inghilterra vittoriana per arrivare alla Modena del 1920, attraverso un oscuro caso di cronaca e una narrazione sospesa tra storia, immaginario e mistero.

Ai più giovani è dedicata “Notte al Castello: Halloween edition”, sabato 24 ottobre alle 21. Bambine e bambini potranno trascorrere un’intera notte all’interno della Rocca, partecipando a visite guidate, giochi, laboratori creativi e letture a tema Halloween.

Il calendario raggiungerà il culmine sabato 31 ottobre. Dalle 16 alle 23 sarà proposta “Junior Rocca Escape – Speciale Halloween”, rivolta a bambini e famiglie: chiusi nella torre quadrata, i partecipanti avranno un’ora per risolvere enigmi e indovinelli, trovare le chiavi nascoste e riuscire a sfuggire alla strega del castello.

Nella stessa fascia oraria, dalle 16 alle 23, sarà possibile partecipare anche a “Maleficarum: Tra ombre, Sabba e antiche paure”. La visita narrata trasformerà le sale della Rocca in un percorso immersivo sulla stregoneria tra Medioevo e folklore, tra credenze, superstizioni, pratiche popolari e processi inquisitoriali, seguendo le tracce delle antiche “maleficae”.