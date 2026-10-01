Lugo, 500 bambini in pista per il “Corri-salta-lancia”: festa di sport al Muccinelli

Cinquecento bambine e bambini hanno riempito mercoledì 30 settembre lo stadio comunale Ermes Muccinelli di Lugo per una mattinata all’insegna dello sport, della competizione e soprattutto del divertimento. Sono state le classi quarte e quinte delle scuole primarie Codazzi, Garibaldi, San Giuseppe e Sacro Cuore a partecipare all’edizione 2026 del Corri-salta-lancia, la manifestazione di atletica leggera che ogni anno porta in pista i più giovani.

I partecipanti si sono cimentati in quattro prove: lancio del vortex, salto in lungo, corsa sui 60 metri e staffetta 4×200. A organizzare la mattinata sono state Atletica Lugo e Gpa Lughesina, con il coinvolgimento dei propri istruttori e volontari.

Tra gli ospiti della giornata anche l’assessora comunale Daniela Geminiani, che ha portato il saluto dell’Amministrazione e ha seguito le gare insieme a insegnanti, istruttori e famiglie.

La mattinata è stata anche l’occasione per ricordare Pietro Melandri, al quale è intitolato il memorial giunto quest’anno alla sesta edizione. Durante la premiazione, l’assessora ha sottolineato l’impegno che Melandri ha dedicato per tutta la vita alla promozione dello sport sul territorio. Alla cerimonia erano presenti anche i figli, che hanno consegnato una targa ricordo alla scuola vincitrice del memorial.

«Iniziative come questa dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento di crescita e inclusione – ha commentato l’assessora Daniela Geminiani -. Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale tutte le scuole, gli insegnanti, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile questo evento; un applauso a tutti i partecipanti: perché, come si è visto stamattina, in pista vincono soprattutto l’entusiasmo e il divertimento».

Per quanto riguarda i risultati delle singole gare, la 4A del Sacro Cuore e la 5A del Codazzi si sono aggiudicate le rispettive categorie. Le classi vincitrici sono state premiate con un cestino di prodotti offerto dal Sindacato panificatori della provincia di Ravenna.