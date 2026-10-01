Lugo, tornano gli incontri per accompagnare i genitori dalla gravidanza all’adolescenza

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Un luogo dove condividere esperienze, difficoltà e cambiamenti legati all’essere genitori, dal periodo della gravidanza fino alla delicata fase dell’adolescenza. Tornano a Lugo gli incontri promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con due percorsi gratuiti dedicati al dialogo e al sostegno delle famiglie.

Gli appuntamenti si terranno nella sede di viale Europa 128 con cadenza mensile fino a giugno 2027. Il primo percorso, dedicato a futuri e neogenitori, prenderà il via martedì 13 ottobre alle 10.

Il secondo ciclo è dedicato ai genitori di adolescenti e prende il via martedì 20 ottobre. L’adolescenza è un periodo di profondi cambiamenti non solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche per gli adulti che li accompagnano: cambiano le relazioni, i modi di comunicare, le autonomie, le regole e lo stare insieme in famiglia. Possono emergere conflitti e fatiche, ma anche nuove risorse e occasioni di relazione. Gli incontri si tengono dalle 20 alle 22, il 20 ottobre, il 24 novembre e il 22 dicembre 2026, e poi il 26 gennaio, il 23 febbraio, il 23 marzo, il 20 aprile, il 25 maggio e il 22 giugno 2027.

In entrambi i percorsi non ci sono lezioni frontali né consigli o soluzioni preconfezionate. Ciò che conta è l’esperienza di ciascuno, che attraverso l’ascolto e il confronto tra pari diventa una risorsa per tutto il gruppo: ci si riconosce nelle storie degli altri, si scopre che molte difficoltà vissute da soli sono in realtà comuni e si condividono buone pratiche e “azioni che funzionano”. Il clima è informale, accogliente e non giudicante. La proposta si ispira alla terapia comunitaria integrativa, metodologia ideata dallo psichiatra e antropologo brasiliano Adalberto Barreto, che valorizza il gruppo come luogo in cui le esperienze personali si trasformano in patrimonio condiviso. Un approccio che il Centro aveva già sperimentato nei precedenti percorsi per i genitori, all’insegna del “togliersi qualche sassolino dalla scarpa” e alleggerire il proprio cammino grazie all’ascolto reciproco.