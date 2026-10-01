Manca il personale e cambiano gli orari: ecco quando sarà possibile visitare Villa romana di Russi

La Villa romana di Russi riduce gli orari di apertura in vista dell’autunno e della stagione invernale. A determinare la rimodulazione è la carenza di organico, che rende necessario riorganizzare le aperture per continuare comunque a garantire la possibilità di visitare uno dei principali siti archeologici del territorio.

La Villa, raro esempio di villa urbano-rustica dell’Italia settentrionale, immersa in un contesto naturalistico protetto, sarà aperta al pubblico il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 14 e la prima e la terza domenica del mese dalle 11.30 alle 16.30, con gli orari domenicali riferiti al periodo invernale e quindi all’ora solare. L’ultimo ingresso è consentito 30 minuti prima della chiusura.

Per compensare in parte la riduzione delle aperture ordinarie è stato introdotto anche un nuovo servizio di prenotazione di aperture straordinarie, al di fuori degli orari previsti.

Il servizio è riservato ai gruppi di almeno 10 visitatori e non comporta alcun sovrapprezzo rispetto al normale biglietto di ingresso. Per richiedere un’apertura straordinaria è necessario inviare una richiesta con almeno 10 giorni di preavviso all’indirizzo email mn-ra.comunicazione@cultura.gov.it.

La rimodulazione degli orari, spiegano dalla Villa romana, è legata alla necessità di garantire comunque la fruizione del sito nonostante l’attuale disponibilità di personale.