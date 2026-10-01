Pesa solo 2 chili ed è rarissima: giovane tartaruga verde salvata a Cesenatico. Si chiama Spirulina e sarà curata da CESTHA

È giovanissima, pesa appena due chilogrammi e il suo arrivo al Centro Recupero Tartarughe Marine di CESTHA è un piccolo evento. Si chiama Spirulina la rara tartaruga verde recuperata nelle acque dell’Alto Adriatico dall’equipaggio del peschereccio Martin Pescatore di Cesenatico. È stata catturata accidentalmente durante le attività di pesca, ma i pescatori hanno immediatamente attivato le procedure di soccorso, permettendo di affidarla rapidamente alle cure del Centro.

Per CESTHA si tratta di un recupero particolarmente significativo: Spirulina è infatti soltanto la seconda tartaruga verde arrivata viva nella storia del Centro, dopo Wakame, recuperata nel 2025.

La tartaruga verde (Chelonia mydas) è molto meno frequente in Adriatico rispetto alla più comune tartaruga comune (Caretta caretta). Nel Mediterraneo il suo principale areale si trova nel bacino sud-orientale, mentre le aree di svernamento sono concentrate soprattutto lungo le coste del Nord Africa, dall’Egitto alla Tunisia.

Per questo l’arrivo di un esemplare vivo nelle acque dell’Alto Adriatico rappresenta un evento non comune, ancora più interessante nel caso di un animale così giovane.

Spirulina, infatti, è un esemplare giovanile, con un’età stimata indicativamente in non più di due o tre anni. Le sue dimensioni e la sua presenza così a nord sono elementi che potranno fornire informazioni utili agli studiosi sulla presenza e sugli spostamenti della specie nell’Adriatico.

La storia di Spirulina ricorda quella di Wakame, la prima tartaruga verde recuperata viva da CESTHA. Arrivata al Centro nel 2025, è stata curata e successivamente liberata in mare nell’estate appena trascorsa.

Prima del rilascio Wakame è stata dotata di un dispositivo satellitare che consente di seguirne gli spostamenti. In questi giorni il segnale la colloca nelle acque a sud del Delta del Po, permettendo così di raccogliere nuove informazioni sui movimenti dell’animale.

Il recupero di Wakame aveva attirato anche il sostegno di alcune realtà private, tra cui Marinium GIN e Ravenna Civitas Cruise Port RCCP, che avevano contribuito alle terapie e all’acquisto del dispositivo satellitare.

La piccola tartaruga è ora affidata agli operatori del Centro Recupero Tartarughe Marine di CESTHA. Nei prossimi giorni sarà sottoposta agli accertamenti necessari e inizierà il percorso di riabilitazione. L’obiettivo, quando le sue condizioni lo permetteranno, è naturalmente quello di riportare Spirulina in mare.

Il suo salvataggio racconta anche un’altra storia importante: quella della collaborazione sempre più stretta tra chi lavora in mare e i centri specializzati nel recupero della fauna marina. In questo caso la rapidità con cui l’equipaggio del Martin Pescatore ha segnalato la cattura accidentale ha permesso di trasferire l’animale al Centro e di garantirgli subito l’assistenza necessaria.