Salviamo i pini
Radici tagliate a pochi centimetri dai tronchi. Salviamo i pini: “Pericolosi non sono gli alberi, ma i cantieri”
“Mentre dobbiamo leggere le stucchevoli parole della propaganda antiscientifica contro i pini domestici, vittime anche loro del tema della sicurezza tanto caro ai cacciatori di facili consensi da destra a sinistra, raccogliamo una segnalazione sconcertante, che testimonia come gran parte della verità sia da cercare altrove – dichiara il gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna -. In via Fiume Montone Abbandonato, nei pressi della piazza Natalina Vacchi, è sorto un cantiere proprio dentro l’aiuola che ospita alcuni bellissimi pini decennali. Al centro dell’aiuola è presente un cumulo considerevole di radici di pino tranciate dai lavori. Come infatti testimoniato da immagini e filmati, almeno due pini sono stati massacrati dai lavori. Lo scavo è stato effettuato a pochi centimetri dal fusto, con tranciamento netto e rimozione delle radici distrutte dal mezzo che ha effettuato lo scavo. Visto il mucchio imponente, si comprende come gli esemplari fossero ben ancorati, smentendo chi continua a sostenere che il pino è pericoloso perché non ha radici”.
“Ecco quindi dimostrato, questa volta concretamente, la pericolosità, non dei poveri pini, ma dei lavori di cui sono vittime! Facile e sbrigativo però, per la politica e per gli assessori, dare la colpa ai pini instabili, pericolosi e via dicendo, mentre cresce l’ondata di terrore, odio e disinformazione contro gli alberi – proseguono – . Il Regolamento del Verde del Comune di Ravenna dimostra ancora una volta tutta la sua inutilità: la distanza minima dello scavo dal fusto dovrebbe essere tre metri, mentre nei fatti è di pochi centimetri. Nessun albero resisterebbe a un simile trattamento. Desta stupore anche l’inosservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai quale i Comuni e le ditte sono obbligati ad attenersi”.
Il gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna, con il supporto di Animal Liberation e di Lista per Ravenna ha immediatamente depositato un esposto in Procura lunedì scorso e segnalato più volte agli organi competenti, ma all’oggi il cantiere ha proseguito il massacro.