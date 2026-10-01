Radici tagliate a pochi centimetri dai tronchi. Salviamo i pini: “Pericolosi non sono gli alberi, ma i cantieri”

“Mentre dobbiamo leggere le stucchevoli parole della propaganda antiscientifica contro i pini domestici, vittime anche loro del tema della sicurezza tanto caro ai cacciatori di facili consensi da destra a sinistra, raccogliamo una segnalazione sconcertante, che testimonia come gran parte della verità sia da cercare altrove – dichiara il gruppo di cittadini Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna -. In via Fiume Montone Abbandonato, nei pressi della piazza Natalina Vacchi, è sorto un cantiere proprio dentro l’aiuola che ospita alcuni bellissimi pini decennali. Al centro dell’aiuola è presente un cumulo considerevole di radici di pino tranciate dai lavori. Come infatti testimoniato da immagini e filmati, almeno due pini sono stati massacrati dai lavori. Lo scavo è stato effettuato a pochi centimetri dal fusto, con tranciamento netto e rimozione delle radici distrutte dal mezzo che ha effettuato lo scavo. Visto il mucchio imponente, si comprende come gli esemplari fossero ben ancorati, smentendo chi continua a sostenere che il pino è pericoloso perché non ha radici”.