Porto turistico di Cervia, la gestione affidata ad Ar.Co. Lavori: al Comune oltre 608mila euro in due anni

Il Comune di Cervia ha aggiudicato ad Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna la concessione per la gestione del porto turistico di Cervia Milano Marittima . L’affidamento è arrivato al termine della gara pubblica alla quale hanno partecipato quattro operatori economici.

Le risorse incassate dal Comune saranno utilizzate per realizzare interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la fruizione del porto turistico e delle aree limitrofe.

Al nuovo concessionario spetterà la gestione di tutti i servizi del porto, dalla manutenzione dei sistemi, delle attrezzature e delle opere portuali alla pulizia dello specchio acqueo, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni. Dovrà inoltre garantire la fornitura di acqua ed elettricità agli utenti, la sorveglianza, la videosorveglianza e la security, oltre alla manutenzione dei parcheggi, delle aree verdi, degli impianti e degli arredi e alla gestione degli spazi commerciali.