Porto turistico di Cervia, la gestione affidata ad Ar.Co. Lavori: al Comune oltre 608mila euro in due anni
Il Comune di Cervia ha aggiudicato ad Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. di Ravenna la concessione per la gestione del porto turistico di Cervia Milano Marittima. L’affidamento è arrivato al termine della gara pubblica alla quale hanno partecipato quattro operatori economici.
L’offerta presentata da Ar.Co. Lavori si è classificata al primo posto nella graduatoria finale stilata dalla Commissione tecnica sulla base della valutazione delle proposte tecniche ed economiche.
La concessione avrà una durata di due anni, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028. A seguito del rialzo offerto in gara, Ar.Co. Lavori verserà al Comune di Cervia 608.220 euro complessivi, pari a 304.110 euro all’anno, oltre Iva. Il totale raggiunge così 742.028,40 euro. A questa somma si aggiunge il canone demaniale dovuto allo Stato.
Le risorse incassate dal Comune saranno utilizzate per realizzare interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la fruizione del porto turistico e delle aree limitrofe.
Al nuovo concessionario spetterà la gestione di tutti i servizi del porto, dalla manutenzione dei sistemi, delle attrezzature e delle opere portuali alla pulizia dello specchio acqueo, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni. Dovrà inoltre garantire la fornitura di acqua ed elettricità agli utenti, la sorveglianza, la videosorveglianza e la security, oltre alla manutenzione dei parcheggi, delle aree verdi, degli impianti e degli arredi e alla gestione degli spazi commerciali.