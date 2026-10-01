Sei ristoranti in Piazza Kennedy per Caplèt & Friends: a Ravenna trionfo dei cappelletti e lungo weekend con i sapori di Romagna

Caplèt & Friends, la festa del cappelletto e dei sapori di Romagna organizzata da Confesercenti Ravenna-Cesena, sta scaldando i fornelli. La rassegna gastronomica intesa a promuovere i prodotti, la cultura materiale legata alla cucina, e l’attrattività del territorio, si terrà, infatti, fra una settimana esatta, dall’8 all’11 ottobre 2026 in Piazza Kennedy a Ravenna, nel cuore della città, con la partecipazione di sei ristoranti: Bello al Rustichello di Ravenna; Mercato Coperto di Ravenna; Nonna Peppina di Ravenna; Officine del Sale di Cervia; Zeno Caffè & Cucina di Ravenna; Zero Farina di Cesena.

In piazza, per quattro giorni, è possibile assaggiare alcune proposte fondamentali che restituiscono e celebrano i sapori della Romagna, con al centro, sul trono, il re della tradizione culinaria di questa terra: il cappelletto. Ogni ristoratore presente lo proporrà alla sua maniera e si potrà così gustarlo in tante varianti differenti, a partire da quella tradizionale al ragù.

La seconda edizione della manifestazione presenta diverse significative novità. In primo luogo, nell’ambito delle celebrazioni istituzionali per i 1500 anni dalla morte di Teodorico, Caplèt & Friends dedica al grande re, che fece di Ravenna la sua capitale, anche un piatto ideato e creato in suo onore dallo chef Mattia Borroni: è il Cappelletto Teo. Un Piatto da Re. L’inventore ha immaginato un qualcosa capace di unire la tradizione romagnola ai sapori antichi dei luoghi legati al grande re goto. Una rilettura contemporanea, non una ricostruzione del passato, con pochi ingredienti dal gusto deciso per condire i cappelletti: lenticchie, aglio, latte, burro, erbe aromatiche e aromi balsamici. Anche in questo caso, ogni ristoratore proporrà il Cappelletto Teo alla propria maniera.

Oltre agli stand dei sei ristoranti, in Piazza Kennedy sono previsti un banco di biscotti e prodotti sardi, il mercatino degli agricoltori CIA, un’area in collaborazione con la Cooperativa Spiagge Ravenna, un’area spettacoli presso Fellini Scalinocinque e un’area per incontri dedicata a ospiti, conferenze, cooking show, assaggi di prodotti, interviste. Sempre in Piazza Kennedy c’è il capolinea del Trenino Teo, per il tour in città nei luoghi teodoriciani.

Ma la festa si estende in maniera diffusa anche sul territorio attraverso il circuito FRIENDS DE CAPLÈT, promosso sempre da Confesercenti, che raccoglie l’adesione di ben 26 ristoranti e locali romagnoli: questi ristoratori si fanno ambasciatori del cappelletto per vivere e diffondere l’esperienza di Caplèt & Friends.

PIAZZA KENNEDY A TAVOLA

Ma torniamo alle proposte dei vari ristoratori in Piazza Kennedy, dall’8 all’11 ottobre. Questi gli orari: giovedì 8 ottobre apertura dalle 17 alle 22. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre apertura dalle 11 alle 22.

BELLO AL RUSTICHELLO di Ravenna (Via Maggiore 21, Tel. 0544.36043) propone tre tipi di cappelletti: Cappelletto ravennate al ragù, Cappelletto Teo. Un Piatto da Re e i Cappelletti di Erminio “i mitici” con panna, prosciutto e asparagi. Poi Orecchiette alle cime di rapa con pomodori secchi e taralli sbriciolati; infine, il Dolce della casa.

Il ristorante del MERCATO COPERTO di Ravenna (Piazza Andrea Costa, Tel. 0544.244611) serve i Cappelletti della tradizione al ragù rosso di Mora Brada, Cappelletto Teo. Un Piatto da Re, i Tortellini di Mora Romagnola con fonduta di Parmigiano Reggiano 24 mesi “Cavola 993” e prosciutto croccante, Gnocchetti di patate con funghi porcini freschi, Fritto misto di pesce con gamberi, calamari e pesce azzurro. Per finire, la Zuppa inglese con ciambella romagnola.

NONNA PEPPINA di Camerlona-Mezzano (Via Lumiera 2, Tel. 0544.65060) prepara Cappelletto al ragù della nonna, il Cappelletto Teo. Un Piatto da Re, il Passatello “cacio e pepe” con gambero rosso e salicornia, il Fagotto di pesce spada con melanzana bruciata, pomodoro candito e stracciatella. E poi “Quasi” una piadina ovvero la pizzina della nonna chiusa e farcita con porchetta, spinacino e crema al pecorino. Come dolce i Cappelletti alla Nutella.

OFFICILE DEL SALE di Cervia (Via Evangelisti 2, Tel. 0544.976565) suggerisce 4 tipi di cappelletti: Cappelletto al ragù “tradizione delle Officine del Sale”, ricetta classica di Cervia, il Cappelletto Teo. Un Piatto da Re, il Cappelletto al ragù bianco “l’abbraccio romagnolo” con Parmigiano Reggiano 30 mesi, salsiccia di propria produzione e crema di latte calda, il Cappelletto & gambero rosso con ripieno di ricotta vaccina, gambero rosso a crudo e candito, fondo di gambero e polvere di carapace. In più Manfrigolo con le seppie “sapore antico di Cervia”, il Cono di piada con fritto di paranza e salsa allo squacquerone e, dulcis in fundo, il Tiramisù espresso.

ZENO CAFFÈ & CUCINA di Ravenna (Piazza Duomo 8, Tel. 0544.406468) vi tenta con il Cappelletto al ragù romagnolo con cappelletti tradizionalmente tirati a mano, il Cappelletto Teo. Un Piatto da Re, gli Strozzapreti coccola d’autunno mantecati con crema di formaggio di fossa e completati con coulis di zucca e speck croccante, il Baccalà mantecato servito sul pane di Moreno con cipolla rossa caramellata, le Patatine fritte. Zeno propone tre scelte dolci: Soffice ciambella servita su vellutata di mascarpone al sapore delicato di zabaione, Salame al cioccolato il dolce dei ricordi d’infanzia servito a fette e gli Zuccherini di Zeno tradizionali.

ZERO FARINA di Cesena (Via Ravennate 2846, Cell. 329.5780105, tutte le preparazioni sono senza glutine e senza lattosio) chiude il repertorio di bontà con il Cappelletto ravennate al ragù, il Cappelletto Teo. Un Piatto da Re, i Passatelli al ragù di canocchie, Gnocchi con sugo di stridoli, Piadina fritta con coppa, salame romagnolo, lardo, formaggio di fossa e squacquerone senza lattosio, Cantarelle con crema allo zabaione e Cialda croccante con crema al mascarpone e gocce di cioccolato fondente.

LA FORMULA. Per gustare i menù di Caplèt & Friends in Piazza Kennedy si acquistano i ticket o gettoni di degustazione alla cassa. Il gettone rosso vale un euro, il gettone verde vale cinque euro. Per consumare servono, naturalmente, i gettoni rossi e verdi che corrispondono all’importo dei piatti scelti. Accanto al cibo ci sono anche le bevande: vini, birre, acqua. Allora, buon appetito!

Caplèt & Friends è una manifestazione di Eventi in Itinere, società del sistema Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e di Confesercenti Emilia-Romagna. Con la collaborazione speciale della Fondazione RavennAntica. Main sponsor BCC Ravennate, Forlivese ed Imolese.