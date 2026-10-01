Tragico incidente sul lavoro a Faenza: un operaio muore colpito da un carico caduto da una gru
Tragedia questa mattina in un cantiere edile di Faenza. Un operaio di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un carico caduto da una gru. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.20 in via Pana 34. Dalle prime informazioni, un’altra persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto è intervenuta con ambulanza e eliambulanza.
Secondo le prime ricostruzioni, il carico di materiale si sarebbe sganciato dalla gru e sarebbe precipitato, colpendo in pieno il 42enne. Un secondo operaio, un uomo di 55 anni, sarebbe stato a sua volta colpito dal materiale. Avrebbe riportato traumi meno gravi ed è stato soccorso dal personale del 118 per le cure necessarie e trasportato al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Un altro operaio pare sia stato leggermente ferito.
Sul luogo della tragedia oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale della Medicina del lavoro. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dell’intera area del cantiere, che sarà sottoposta agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza.