Tragico incidente sul lavoro a Faenza: un operaio muore colpito da un carico caduto da una gru

Tragedia questa mattina in un cantiere edile di Faenza. Un operaio di 42 anni è morto dopo essere stato colpito da un carico caduto da una gru. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.20 in via Pana 34. Dalle prime informazioni, un’altra persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto è intervenuta con ambulanza e eliambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni, il carico di materiale si sarebbe sganciato dalla gru e sarebbe precipitato, colpendo in pieno il 42enne. Un secondo operaio, un uomo di 55 anni, sarebbe stato a sua volta colpito dal materiale. Avrebbe riportato traumi meno gravi ed è stato soccorso dal personale del 118 per le cure necessarie e trasportato al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Un altro operaio pare sia stato leggermente ferito.