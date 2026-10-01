Un tour sulle tracce di Teodorico ed eventi per famiglie: ultimo weekend della Farini Social Week a Ravenna

La Farini Social Week entra nel suo ultimo fine settimana con quattro giorni di iniziative dedicate alla storia di Ravenna, alla pace e alle famiglie. La decima edizione della festa del quartiere Farini prosegue da domani, venerdì 2 ottobre, con un programma che coinvolgerà CittAttiva, i Giardini Speyer e diversi luoghi della città.

Si comincia alle 17.30, in via Carducci 16, con l’esposizione dei progetti realizzati da ragazze e ragazzi durante il laboratorio di Lavori in Comune Mi ricordo, sì mi ricordo. Re-invento il mio album fotografico, curato e coordinato da Sguardi in Camera Aps.

Alle 18, dai Giardini Speyer, partirà invece un itinerario in bicicletta dedicato a Teodorico, organizzato in occasione dei 1500 anni dalla sua morte e condotto dalla guida turistica Cristiana Zama. Il percorso toccherà l’ex chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, la Rocca Brancaleone, il Mausoleo di Teodorico, il Battistero degli Ariani e la Basilica dello Spirito Santo, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e il cosiddetto Palazzo di Teodorico. Per utilizzare le radiocuffie è necessaria la prenotazione scrivendo a cittattiva@comune.ra.it o info@ravennaguide.it, oppure telefonando al 338 8246038.

Sabato 3 ottobre, alle 10.30 nei locali di CittAttiva, sarà la volta di Strumenti di Pace, laboratorio dedicato ai metodi e agli strumenti della comunicazione affettiva, empatica e non violenta, curato da Psicologia Urbana e Creativa. All’incontro porterà il proprio saluto l’assessora alle Politiche sociali e associazionismo Roberta Mazzoni.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sui più piccoli. Alle 16 i Giardini Speyer ospiteranno lo spettacolo di burattini Fagiolino, Biancaneve e la terribile strega del GAD Città di Ferrara, a cura di Massimiliano Venturi.

La Farini Social Week si concluderà domenica 4 ottobre. Dalle 15.30, in diversi punti della città, bambini e famiglie potranno partecipare a postazioni ludiche e piccoli laboratori nell’ambito del Ludorienteering e della rete Diritto al Gioco. Dalle 17 l’appuntamento sarà ai Giardini Speyer per un grande gioco collettivo, seguito da merenda e baratto per bambini e bambine.