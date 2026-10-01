“Variazioni per Ammutinamenti”, la danza torna all’Almagià di Ravenna con spettacoli e laboratori

Prosegue dal 2 all’11 ottobre, per poi tornare il 7 novembre, la programmazione di “Variazioni per Ammutinamenti”, il festival di danza urbana e d’autore curato a Ravenna dall’associazione Cantieri Danza. Dopo la prima parte andata in scena a settembre, il cartellone entra nella sua fase autunnale con spettacoli, performance, laboratori, pratiche e incontri, dando particolare spazio alle nuove generazioni e rafforzando il rapporto con le scuole, dall’infanzia all’adolescenza.

Il festival, diretto artisticamente da Francesca Serena Casadio e Giulia Melandri, intreccia inoltre la programmazione con il corso di alta formazione professionale rivolto alle nuove generazioni di autori e autrici. “Variazioni per Ammutinamenti 2026” è organizzato e promosso da Cantieri Danza in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, di ATER Fondazione e Institut Ramon Llull e con il sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, del Governo di Spagna – Ministero della Cultura, di Red Acieloabierto e del Network Anticorpi XL.

Il primo appuntamento è venerdì 2 ottobre alle 11 alle Artificerie Almagià con NOBODY, NOBODY, NOBODY. It’s Ok Not To Be Ok del coreografo Daniele Ninarello. Il lavoro indaga le memorie e le tracce lasciate sul corpo dalla cultura del controllo, della violenza e dell’offesa. Ninarello parte dalla propria esperienza autobiografica di “corpo bullizzato” per allargare la riflessione alla dimensione pubblica, mettendo al centro il corpo e la sua vulnerabilità.

Sabato 3 ottobre alle 18, sempre alle Artificerie Almagià, arriva <age> di CollettivO CineticO, spettacolo che porta sul palco giovani tra i 15 e i 19 anni, sospesi sulla soglia della maggiore età. I protagonisti entrano in scena senza sapere cosa accadrà nel corso della serata e, tra ironia ed emozione, si raccontano e si definiscono progressivamente, componendo attraverso le loro esperienze anche un ritratto del presente, delle sue contraddizioni e delle sue fragilità.

Domenica 4 ottobre alle 17.30 sarà invece il collettivo fiorentino Kinkaleri a presentare Io danzo, io parlo, performance partecipativa rivolta ad adulti e bambini e costruita intorno alla trasmissione del “codice K”. Si tratta di un alfabeto gestuale che associa ogni lettera a un movimento semplice, trasformando le parole in movimenti del corpo nello spazio. Il pubblico potrà scegliere di partecipare alla pratica oppure di osservarla.

Sabato 10 ottobre alle 21 le Artificerie Almagià ospiteranno Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo con Monumentum DA, realizzato in collaborazione con Nerval Teatro nell’ambito del Festival L’Arte che include. Il lavoro esplora il corpo e la Lingua dei Segni Italiana come “monumenti viventi” e archivi della memoria collettiva, dando spazio alle possibilità espressive della LIS. La performance nasce già accessibile ed è pensata per poter essere fruita sia dal pubblico sordo sia da quello udente.

La conclusione dell’edizione 2026 arriverà sabato 7 novembre, dalle 10 alle Artificerie Almagià, con una giornata interamente dedicata all’alta formazione nello spettacolo dal vivo dell’Emilia-Romagna. L’appuntamento coinvolgerà diverse realtà del territorio che promuovono programmi formativi, mentre nel pomeriggio saranno presentate le pratiche performative e i materiali di ricerca dei 14 partecipanti all’edizione 2026 del corso di alta formazione I corpi e le voci della danza, realizzato da Cantieri Danza insieme a Cronopios e L’arboreto – Teatro Dimora.

Accanto agli spettacoli, “Variazioni per Ammutinamenti” propone anche un programma di laboratori, pratiche e incontri a ingresso gratuito, aperti a cittadini e cittadine di diverse età. L’obiettivo è offrire occasioni per sperimentare le possibilità espressive del movimento e della corporeità e creare momenti di incontro diretto con artisti e professionisti del settore.

Tra le attività rientra il laboratorio NOBODY, NOBODY, NOBODY. It’s Ok Not To Be Ok – Collective Experience, condotto da Daniele Ninarello insieme a Mariella Popolla, professoressa di Sociologia del Lavoro all’Università di Genova. Il percorso, realizzato fino al 1° ottobre con la classe 2G della scuola secondaria M. Montanari dell’IC Darsena, affronta temi legati a genere, sessualità, violenza e bullismo omo-bi-lesbo-transfobico.

Il 4 ottobre, in collaborazione con la libreria per ragazzi Momo nell’ambito di Mini Momo Fest, sono previste le letture Voli letterari – un dialogo con i libri, dedicate a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.