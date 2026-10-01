Volò dall’Inghilterra fino a Borgo Montone: dieci anni dopo il “palloncino dell’amicizia” diventa un mosaico

Dieci anni fa un palloncino arrivato dall’Inghilterra in un campo di Borgo Montone diede origine a un legame inatteso tra due comunità lontane circa 1.700 chilometri. Domenica 4 ottobre, alle 11, quella storia sarà ricordata in piazza Elsa Morante con l’inaugurazione di un mosaico realizzato dalle Magliette Gialle e voluto dal Comitato Cittadino.

La vicenda ha origine nel 2014 a Bordon, nel Regno Unito, quando i bambini di un asilo affidarono al vento un palloncino viola in memoria di Simon Cook, un giovane papà scomparso dopo una lunga malattia. Al palloncino era legata una cartolina scritta dai suoi figli.

Dopo avere attraversato la Manica e valicato le Alpi, nel 2016 il palloncino arrivò a Borgo Montone, dove fu ritrovato in un campo da Cristian Grassi, titolare dell’azienda agricola Mater Naturae.

La storia coinvolse la comunità locale e il Comitato Cittadino, insieme ad alcuni operatori turistici romagnoli, si attivò per rintracciare la famiglia in Inghilterra. L’estate successiva fu organizzata per loro una vacanza gratuita a Ravenna, durante la quale vennero accolti dalla comunità. Da quell’episodio casuale nacque così un rapporto tra Bordon e Borgo Montone.

A dieci anni dal ritrovamento, il Comitato ha deciso di ricordare quella vicenda con un mosaico. L’opera è stata realizzata durante due settimane dello scorso luglio da nove giovani delle Magliette Gialle – Alice, Linda, Alessia, Sofia, Giulio, Laura, Eleonora, Matilde e Ginevra – sotto la guida delle tutor Elisa ed Evelina del laboratorio Dimensione Mosaico di Ravenna.

Il laboratorio, intitolato “Il palloncino dell’amicizia”, ha permesso ai giovani volontari di cimentarsi con tessere, colori e materiali e di trasformare la storia del palloncino in un’opera destinata a rimanere a Borgo Montone. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di Lavori in Comune.

«Abbiamo accolto e sostenuto l’idea del Comitato Cittadino di lasciare una testimonianza duratura di questa storia – spiega l’assessora al Decentramento Federica Moschini – perché un episodio apparentemente piccolo e casuale può diventare un’occasione per incontrarsi, collaborare e costruire qualcosa insieme. Gli stessi valori e principi che hanno ispirato il lavoro delle magliette gialle. Il mosaico rappresenta proprio questo passaggio: da un palloncino trasportato dal vento a un’opera realizzata dall’impegno e dalle mani di giovani volontari».

All’inaugurazione di domenica saranno presenti, oltre all’assessora Moschini, il presidente del Comitato Cittadino di Borgo Montone Ottaviano Rossi, le Magliette Gialle e le tutor che hanno realizzato il mosaico.