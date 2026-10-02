Aeroporto di Forlì, la UIL: “Opportunità per tutto il territorio, serve un patto tra Ravenna, Forlì e Cesena”

La UIL di Ravenna, Forlì e Cesena guarda con interesse al piano di sviluppo dell’aeroporto di Forlì, ma chiede una strategia condivisa tra i territori, maggiori collegamenti e garanzie sul fronte del lavoro. Il sindacato interviene sul nuovo Master Plan dello scalo forlivese e sulla partenza della cabina di regia dedicata al sistema aeroportuale regionale, che coinvolgerà nella discussione anche gli aeroporti di Parma, Forlì e Rimini.

Secondo la UIL, la portata degli investimenti prospettati per lo scalo di Forlì potrebbe favorire la nascita di un importante distretto del trasporto aereo e aeronautico, con ricadute potenzialmente significative non soltanto sull’occupazione diretta, ma anche sull’indotto, sulla logistica, sul turismo e sui servizi.

Perché le potenzialità possano tradursi in benefici concreti per il territorio, il sindacato ritiene però necessario costruire un «patto di ferro» tra Ravenna, Forlì e Cesena, accompagnato dal coinvolgimento delle parti sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali e dal mondo industriale.

Tra le priorità indicate dalla UIL figura il miglioramento dei collegamenti tra lo scalo, i tre capoluoghi e il resto dell’Emilia-Romagna. Senza adeguati progetti infrastrutturali e di supporto, avverte il sindacato, lo sviluppo dell’aeroporto rischierebbe infatti di non esprimere pienamente le proprie potenzialità.

UIL Ravenna, UIL Forlì e UIL Cesena criticano inoltre le modalità con cui il progetto è stato reso noto. Aver appreso i dettagli dalla stampa, senza un precedente momento di approfondimento e confronto, viene definito dalle organizzazioni sindacali un «passo falso». Da qui la richiesta di aprire in tempi brevi un tavolo di confronto sul futuro dello scalo e sulle conseguenze del piano di sviluppo.