Aeroporto di Forlì, la UIL: “Opportunità per tutto il territorio, serve un patto tra Ravenna, Forlì e Cesena”
La UIL di Ravenna, Forlì e Cesena guarda con interesse al piano di sviluppo dell’aeroporto di Forlì, ma chiede una strategia condivisa tra i territori, maggiori collegamenti e garanzie sul fronte del lavoro. Il sindacato interviene sul nuovo Master Plan dello scalo forlivese e sulla partenza della cabina di regia dedicata al sistema aeroportuale regionale, che coinvolgerà nella discussione anche gli aeroporti di Parma, Forlì e Rimini.
Secondo la UIL, la portata degli investimenti prospettati per lo scalo di Forlì potrebbe favorire la nascita di un importante distretto del trasporto aereo e aeronautico, con ricadute potenzialmente significative non soltanto sull’occupazione diretta, ma anche sull’indotto, sulla logistica, sul turismo e sui servizi.
Perché le potenzialità possano tradursi in benefici concreti per il territorio, il sindacato ritiene però necessario costruire un «patto di ferro» tra Ravenna, Forlì e Cesena, accompagnato dal coinvolgimento delle parti sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali e dal mondo industriale.
Tra le priorità indicate dalla UIL figura il miglioramento dei collegamenti tra lo scalo, i tre capoluoghi e il resto dell’Emilia-Romagna. Senza adeguati progetti infrastrutturali e di supporto, avverte il sindacato, lo sviluppo dell’aeroporto rischierebbe infatti di non esprimere pienamente le proprie potenzialità.
UIL Ravenna, UIL Forlì e UIL Cesena criticano inoltre le modalità con cui il progetto è stato reso noto. Aver appreso i dettagli dalla stampa, senza un precedente momento di approfondimento e confronto, viene definito dalle organizzazioni sindacali un «passo falso». Da qui la richiesta di aprire in tempi brevi un tavolo di confronto sul futuro dello scalo e sulle conseguenze del piano di sviluppo.
Centrale anche il tema dell’occupazione. La UIL chiede che si arrivi quanto prima alla definizione di un Protocollo di Sito, attraverso il quale impegnare tutte le aziende presenti e future nel distretto a garantire sicurezza e qualità del lavoro, oltre al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Per il sindacato, lo sviluppo economico legato all’aeroporto dovrà quindi procedere insieme alla tutela dei lavoratori. L’obiettivo indicato è costruire un modello capace di coniugare nuovi investimenti, crescita dell’occupazione, sicurezza e ricadute economiche positive per l’intero territorio romagnolo.