Al via dal 5 ottobre il Censimento della popolazione e delle abitazioni per i Comuni di Faenza e Solarolo

Prende il via lunedì 5 ottobre 2026 la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà i territori comunali di Faenza e Solarolo. L’opera di rilevazione statistica interesserà un campione complessivo stimato in circa 1.250 famiglie per il Comune di Faenza e circa 450 famiglie per il Comune di Solarolo.