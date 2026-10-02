Al via dal 5 ottobre il Censimento della popolazione e delle abitazioni per i Comuni di Faenza e Solarolo
Prende il via lunedì 5 ottobre 2026 la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà i territori comunali di Faenza e Solarolo. L’opera di rilevazione statistica interesserà un campione complessivo stimato in circa 1.250 famiglie per il Comune di Faenza e circa 450 famiglie per il Comune di Solarolo.
Gli intestatari delle schede di famiglia coinvolti nel campione riceveranno nei prossimi giorni una lettera informativa ufficiale inviata direttamente da Istat. Il documento conterrà tutte le indicazioni operative necessarie per effettuare la compilazione del questionario, adempimento che riguarda la totalità dei componenti del nucleo familiare.
I cittadini che necessitassero di assistenza, chiarimenti o supporto materiale nella compilazione della modulistica potranno rivolgersi direttamente agli uffici preposti del proprio Comune di residenza.
Per il Comune di Faenza il punto di riferimento è il Servizio Elettorale, Stato Civile e Statistica, situato in piazza Rampi n. 2 (telefono 0546-691292).
Per il Comune di Solarolo i cittadini potranno fare riferimento al Servizio Polifunzionale dell’Unione (riferito ai territori di Castel Bolognese, Faenza e Solarolo), con sede in piazza Gonzaga n. 1 a Solarolo (telefono 0546-618454).
I dettagli e la documentazione informativa completa relativi alla rilevazione verranno pubblicati e resi consultabili anche sul portale internet dell’Unione della Romagna Faentina.