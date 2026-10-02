Anche a Ravenna, flash mob contro il DDL Antisemitismo: “Antisionismo non è antisemitismo”

“Dire che Israele sta compiendo un genocidio non è antisemitismo” e “Antisionismo non è antisemitismo”. Sono alcune delle frasi scritte sui cartelli esposti oggi pomeriggio, in piazza del Popolo, a Ravenna, dove si è svolto un flash mob nell’ambito della mobilitazione nazionale contro il cosiddetto DDL Antisemitismo, in discussione alla Camera dopo l’approvazione al Senato.

La manifestazione è stata promossa dalla Rete provinciale La Via Maestra Ravenna, BDS Ravenna e Sanitari per Gaza Ravenna, che hanno aderito alla mobilitazione permanente partita da Roma e arrivata in diverse città italiane.

Al centro della protesta c’è la proposta di introdurre nella legislazione italiana la definizione di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), già adottata dall’Italia come definizione non vincolante. I promotori del flash mob contestano in particolare gli esempi collegati alla definizione che, a loro giudizio, rischierebbero di ricomprendere anche alcune forme di critica nei confronti dello Stato di Israele e delle sue politiche.

Per le organizzazioni ravennati, il provvedimento potrebbe avere conseguenze sulla libertà di espressione e sul diritto di critica, arrivando a incidere anche sul dibattito pubblico, sulla scuola, sull’università, sulla ricerca, sull’informazione e sull’associazionismo.

Nel mirino c’è anche l’idea che sia necessaria una nuova legge specifica: secondo i promotori, in Italia esistono già strumenti legislativi contro i crimini e le discriminazioni per motivi razziali, etnici e religiosi, a partire dalla legge Mancino del 1993.