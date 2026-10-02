Ausl Romagna. Stili di vita e benessere psicofisico: le iniziative di ottobre nel ravennate

Continuano nel ravennate gli appuntamenti per la Promozione della Salute, organizzati dall’U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl della Romagna, con una serie di iniziative gratuite volte a promuovere stili di vita sani e il benessere psicofisico e relazionale.

Nel mese di ottobre, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, sarà dato ampio spazio al tema attraverso incontri di gruppo, occasioni di ascolto, socialità e attività motoria.

Gli appuntamenti sono rivolti in particolare a donne in gravidanza, persone anziane, persone con patologie croniche, familiari e caregiver, ma anche a tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute, attraverso momenti di incontro e condivisione.

Tutte le iniziative in programma:

“Ansia, stress e difficoltà quotidiane – Riparti da te”: a Faenza parte il 6 ottobre il ciclo di 6 incontri tematici per persone che affrontano pensieri ed emozioni disturbanti che tendono ad interferire con la qualità della propria vita. Gli incontri si svolgeranno nella Sede del Distretto di Faenza (Largo Portello 1) e accoglieranno un massimo di 10 partecipanti, previo colloquio con la conduttrice. Per informazioni è possibile contattare il proprio Medico di Medicina Generale o scrivere a alessia.zaccarini@auslromagna.it.

Prevenzione di sani stili di vita nei primi 1000 giorni: a Lugo, il 6 ottobre, passeggiata dedicata a donne in gravidanza, mamme, papà e bambini fino ai due anni di età. L’appuntamento è alle ore 10 con partenza da Viale Europa 128. Per maggiori informazioni e iscrizioni chiamare i numeri 0545 299397 o 366 6156306, oppure inviare un’e-mail a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it

Un passo alla volta: muoviamoci insieme scoprendo i benefici dell’attività motoria. Tre appuntamenti dedicati alla promozione di stili di vita più attivi, rivolti a persone con patologie croniche, familiari e caregiver. Il primo incontro si terrà il 6 ottobre alle ore 10 presso la Sala Riunioni della Casa della Comunità di Casola Valsenio (Via Roma 21), il secondo appuntamento è previsto il 15 ottobre dalle 15 alle 17 presso l’Aula Martignani di Ravenna (Via De Gasperi 8). Il terzo appuntamento è previsto il 26 ottobre a Bagnara, dalle 15 alle 17 alla Casa canonica Chiesa Arcipretale (Piazza IV Novembre 2).

Corso per Walking Leader di primo livello: una formazione gratuita per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute. Le sessioni si terranno il 9 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 alla Sala Estense della Rocca di Lugo (Piazza dei Martiri) e il 16 ottobre, sempre dalle 14:30 alle 18:30, presso la Sala del Corso di Infermieristica del complesso “EX Salesiani” a Faenza (Via S. Giovanni Bosco 1).

Relazioni e comunità come risorse per la salute mentale e il benessere: il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, al Parco Baronio di Ravenna si svolgerà una mattinata dedicata alle relazioni e alla comunità come risorse per la salute mentale e il benessere psicologico. Dalle ore 9:00 alle 12:00 saranno presenti banchetti informativi sulle attività in programma. Nel corso della mattinata, dalle 9:15 alle 10:30, si svolgerà la Ruota Comunitaria, mentre dalle 10:45 alle 11:30 è prevista una camminata di gruppo. Le attività saranno condotte da psicologhe e da un tecnico dell’attività motoria. In caso di maltempo, la giornata resta confermata. Appuntamento al centro sociale San Rocco – Bosco Baronio.

Carrello della salute: incontri per imparare a comporre un piatto sano, pratico e gustoso. Rivolti a persone con patologie croniche, loro familiari e caregiver, si terranno il 13 ottobre dalle 15 alle 17 nell’Aula Comunale della Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli (Via Pistocchi 51/A) e il 21 ottobre, dalle 15 alle 17, presso l’Aula E. Zannoni di Mezzano (Piazza della Repubblica 5).

Alimentazione sostenibile: un appuntamento di gruppo dedicato alla sostenibilità alimentare, previsto per il 21 ottobre dalle 15 alle 17 nella Sala XXV Aprile a Cervia (Piazza XXV Aprile).

Stare bene e far stare bene: un corso per caregiver che desiderano diventare guide per i Gruppi In Cammino. L’accesso è subordinato alla prenotazione presso il CDCD di Ravenna ai numeri 0544/286628 o 0544/286629

La Ruota Comunitaria: uno spazio gratuito di gruppo dedicato alla parola, all’ascolto e alle relazioni. Gli incontri inizieranno il 26 ottobre, dalle 12:30 alle 14, presso il Centro per le Famiglie di Lugo (Viale Europa 128), previa partecipazione a un colloquio conoscitivo. Per contatti: alessia.zaccarini@auslromagna.it, anna.marcon@auslromagna.it oppure licia.barrocu@auslromagna.it.

Vaccinazioni nell’adulto e nell’anziano: Incontro informativo e di approfondimento sulle principali vaccinazioni raccomandate per la popolazione adulta e anziana. Sarà presente un medico del Dipartimento di Sanità Pubblica. Il 21 ottobre dalle 15 alle 17 alla Casa della Comunità di Conselice (Via Selice, 101). Per informazioni: Tel 0544-286682 (Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00) o e-mail vaccinazioni.ra@auslromagna.it

Lettura delle etichette: Un appuntamento rivolto a tutta la popolazione per imparare a leggere e interpretare insieme le etichette degli alimenti in modo semplice e pratico. L’incontro si terrà il 22 ottobre, a Ravenna in Aula Martignani (Via De Gasperi, 8) dalle 15:00 alle 17:00.

Genitori.. in cammino: Passeggiate in natura condotte da operatori del Centro per le Famiglie, Consultorio Familiare, Igiene Pubblica e Pediatria di Comunità. Il 27 ottobre dalle 9:30 alle 11 al Parco Bucci di Faenza, un incontro per genitori in attesa e neogenitori. È richiesta l’iscrizione telefonando ai numeri 0546 691871 o 331 1364177 o scrivendo a informafamiglie@romagnafaentina.it

I Medici di Medicina Generale e la popolazione incontrano gli specialisti per “fare salute”: Presentazione della Medicina Generale Marconi e della nuova Carta dei Servizi, a cura del team della Medicina Generale Marconi, insieme alla dott.ssa Giulia Silvestrini del Dipartimento di Igiene Pubblica. Appuntamento a Faenza il 28 ottobre alle 18 alla Sala AVIS (Viale Stradone, 9).

Per informazioni e iscrizioni (dove non riportato) scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it oppure telefonare al numero telefonico 334 6705941, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.