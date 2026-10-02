Edera Boxing Gym Ravenna torna a Bologna: il 3 ottobre la Fight Night N°2

La prima edizione aveva ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e una serata riuscita sia dal punto di vista sportivo sia organizzativo. Da qui la volontà delle tre realtà di proseguire la collaborazione e proporre un secondo appuntamento ancora più ricco, con pugili provenienti da diverse società italiane e incontri dilettantistici e professionistici.

Particolarmente numerosa la rappresentanza dell’Edera Boxing Gym Ravenna, che salirà sul ring con diversi propri atleti: Mohammad Bin Mansour, Mattia Massari, Krios Daka, Mohamed Bazzari, Ettore Alberani e Giorgia Mele.