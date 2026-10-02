Edera Boxing Gym Ravenna torna a Bologna: il 3 ottobre la Fight Night N°2
Dopo il successo del primo appuntamento organizzato nel mese di giugno, torna la Fight Night, manifestazione pugilistica promossa dalla Fight League Italia e organizzata grazie alla collaborazione tra Edera Boxing Gym Ravenna, 101 per cento e Boxing Team Di Leo.
La Fight Night N°2 si svolgerà sabato 3 ottobre 2026 a Calderino, in provincia di Bologna, in Viale Caduti per la Libertà 6, con inizio degli incontri alle 19:30.
La prima edizione aveva ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e una serata riuscita sia dal punto di vista sportivo sia organizzativo. Da qui la volontà delle tre realtà di proseguire la collaborazione e proporre un secondo appuntamento ancora più ricco, con pugili provenienti da diverse società italiane e incontri dilettantistici e professionistici.
Particolarmente numerosa la rappresentanza dell’Edera Boxing Gym Ravenna, che salirà sul ring con diversi propri atleti: Mohammad Bin Mansour, Mattia Massari, Krios Daka, Mohamed Bazzari, Ettore Alberani e Giorgia Mele.
Tra gli incontri di maggiore interesse figura quello professionistico di Mohammad Bin Mansour, atleta dell’Edera Boxing Gym Ravenna, che affronterà Mustapha Leye sulla distanza delle 4 riprese da 3 minuti.
Nel programma sono previsti inoltre gli incontri di Krios Daka contro Federico Laureti, Mohamed Bazzari contro Mihail Girnet, Ettore Alberani contro Filippo Carissimi e Giorgia Mele contro Viola Proietti, oltre agli altri match che completeranno il cartellone della serata.
L’obiettivo di Edera Boxing Gym Ravenna, 101 per cento e Boxing Team Di Leo è quello di creare un appuntamento capace di unire sport, agonismo e spettacolo, offrendo ai pugili la possibilità di confrontarsi in un contesto importante e al pubblico una serata interamente dedicata alla boxe.
Prima dell’inizio degli incontri, a partire dalle 19:00, è prevista anche un’esibizione dell’Accademia di Danza Caos. Durante la serata sarà inoltre presente uno stand gastronomico con cibo e bevande.
Dopo l’ottimo riscontro della prima Fight Night, le società organizzatrici puntano quindi a confermare il successo anche per questo secondo appuntamento e a far crescere ulteriormente un progetto sportivo nato dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio.