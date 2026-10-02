Esp di Ravenna, nuova area giochi inclusiva e fitness outdoor

Gli spazi all’aperto del Centro Commerciale ESP saranno a breve ampliati e valorizzati grazie a due nuovi progetti dedicati alle persone e alla comunità: la nuova Area Giochi Inclusiva, nell’area verde dell’ingresso Ovest, e la nuova Area Fitness Outdoor, nell’area verde dell’ingresso Sud.

“La nuova area giochi offre a tutti i bambini uno spazio accessibile e sicuro in cui giocare e stare insieme” -dichiara un portavoce dell’Esp, scendendo nei particolari- “È dotata di attrezzature inclusive, tra cui un’altalena a cestone, giochi a molla con schienale e pannelli ludici, oltre a una pavimentazione antitrauma che garantisce maggiore sicurezza e comfort.

Un luogo pensato per favorire il gioco condiviso e la socialità, permettendo ai bambini di vivere un’esperienza inclusiva insieme alle proprie famiglie”.