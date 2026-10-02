Fognano, chiusa la cucina della casa di riposo. Il sindaco Pederzoli chiede spiegazioni e la riapertura

La cucina della casa di riposo di Fognano è chiusa da circa un mese e il Comune di Brisighella chiede chiarimenti alla cooperativa sociale In Cammino, sollecitando tempi certi per la riapertura del servizio. Il sindaco Massimiliano Pederzoli ha inviato una lettera ai vertici della cooperativa e, per conoscenza, ai sindaci dell’Unione della Romagna Faentina, ai vertici e ai consiglieri di Asp e a quelli di Primula.

Secondo quanto riferisce l’Amministrazione comunale, la chiusura sarebbe stata appresa soltanto per vie informali e sarebbe avvenuta senza un preventivo coinvolgimento del Comune. Una modalità contestata da Brisighella, anche in considerazione del ruolo dell’ente, cui fa capo la Residenza Santa Caterina e Don Ciani di Fognano e che rappresenta il secondo azionista dell’Asp Romagna Faentina.