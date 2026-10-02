Lavoro nero nei campi del Ravennate, scoperti braccianti irregolari e un minorenne: azienda sospesa
Braccianti extracomunitari senza contratto, tra i quali anche un minorenne, e irregolarità in materia di formazione e sorveglianza sanitaria. È quanto accertato dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna durante una serie di controlli nelle campagne della provincia contro il lavoro irregolare e lo sfruttamento nel settore agricolo.
Nel corso di un’ispezione in un’azienda agricola del territorio, gli ispettori hanno trovato circa dieci braccianti extracomunitari impegnati nella raccolta dell’uva. Dagli accertamenti è emerso che oltre la metà era impiegata completamente “in nero”, senza alcun contratto di assunzione. Tra i lavoratori non regolarizzati figurava anche un minorenne.
Sono state inoltre riscontrate violazioni relative alla mancata formazione sui rischi sul lavoro e all’assenza delle visite mediche obbligatorie per l’idoneità alla mansione, con particolare rilievo per la presenza del lavoratore minorenne.
Al termine degli accertamenti, l’Ispettorato ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo stata superata la soglia prevista dalla legge del 10% di personale irregolare presente sul luogo di lavoro.
All’azienda sono state inoltre contestate sanzioni amministrative e prescrizioni per complessivi 23mila euro.
L’attività rientra nel piano di controlli dell’Ispettorato del Lavoro nel settore agricolo ravennate, comparto particolarmente esposto ai fenomeni del lavoro sommerso, del caporalato e dello sfruttamento soprattutto nei periodi di maggiore intensità produttiva.