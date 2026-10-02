Lavoro nero nei campi del Ravennate, scoperti braccianti irregolari e un minorenne: azienda sospesa

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Braccianti extracomunitari senza contratto, tra i quali anche un minorenne, e irregolarità in materia di formazione e sorveglianza sanitaria. È quanto accertato dall’Ispettorato del Lavoro di Ravenna durante una serie di controlli nelle campagne della provincia contro il lavoro irregolare e lo sfruttamento nel settore agricolo.

Nel corso di un’ispezione in un’azienda agricola del territorio, gli ispettori hanno trovato circa dieci braccianti extracomunitari impegnati nella raccolta dell’uva. Dagli accertamenti è emerso che oltre la metà era impiegata completamente “in nero”, senza alcun contratto di assunzione. Tra i lavoratori non regolarizzati figurava anche un minorenne.

Sono state inoltre riscontrate violazioni relative alla mancata formazione sui rischi sul lavoro e all’assenza delle visite mediche obbligatorie per l’idoneità alla mansione, con particolare rilievo per la presenza del lavoratore minorenne.