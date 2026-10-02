Lugo, perseguita l’ex compagna con appostamenti e messaggi minatori: 50enne arrestato

Immagine di repertorio.

Un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato nella mattina del 2 ottobre a Lugo dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’arresto è stato convalidato oggi dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, previsto per novembre.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i comportamenti contestati sarebbero iniziati nel giugno scorso, dopo la conclusione della relazione con la donna, con la quale l’uomo aveva convissuto per cinque anni. L’ex compagno, non accettando la fine del rapporto, avrebbe assunto un atteggiamento sempre più ossessivo, con ripetuti appostamenti sotto l’abitazione della donna e numerose telefonate e messaggi.

La vittima si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli lo scorso 29 settembre, presentando una denuncia-querela. In seguito alla segnalazione era stata immediatamente attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”.