Mezzano. Carabinieri arrestano spacciatore e denunciano ladro di carburante

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’indagato nell’arco di un controllo mirato nei confronti dei reati di spaccio. L’uomo stava cedendo 2,24 grammi di cocaina a un cittadino ravennate, quest’ultimo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Lo scambio dello stupefacente è avvenuto a fronte del pagamento di 50 euro in contanti, somma rinvenuta dai militari all’interno della serratura del cancello pedonale. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare un telefono cellulare e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio accumulato sino a quel momento. L’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura per le violazioni amministrative inerenti al consumo di stupefacenti. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato invece ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza per rito direttissimo.

Il Giudice ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Ravenna con obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione in attesa del processo che verrà celebrato nel prossimo mese di novembre 2026.